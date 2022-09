Nouveauté Free : une option booster 1Go avec le forfait mobile à 2€

Nouvelle option compatible avec le forfait mobile Free à 2€

Pour s'aligner à ses rivaux, Free a décidé de passer par une option pour proposer à ses clients un forfait mobile illimité 1Go à moins de 5€ par mois. En effet, les clients forfait mobile à 2€ du quatrième opérateur ont la possibilité dès à présent d'ajouter le nouveau service booster facturé 2.99€ par mois. En optant pour cette option, le forfait Free 2h, SMS et MMS illimités et 50Mo évolue avec de l'illimité pour les communications et 1Go de data pour la partie internet mobile. L'offre mobile reste toujours sans engagement de durée et les abonnés Freebox ne paieront que l'option à savoir 2.99€ par mois. Il faudra toutefois ajouter 10€ pour la mise en place de cette option via l'espace abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné et intéressé, vous pourrez en profiter en souscrivant simultanement au forfait Free 2€ et à l'option booster. En ajoutant le service ultérieurement, vous devrez là aussi payer 10€ de frais d'activation.

"Cette nouvelle option séduira les consommateurs, et notamment les parents d'adolescents qui souhaitent bénéficier d'une offre généreuse en appels avec plus d'Internet, à un prix très attractif”, précise Free dans le communiqué de presse Iliad lancé ce mardi 20 septembre.

Un "nouveau" forfait illimité à 4.99€ chez Free Mobile

Avec l'option booster, Free propose finalement un nouveau forfait mobile illimité à 4.99€ par mois qui vient directement concurrencer l'abonnement RED 24/24 + 1Go à 5€ par mois ou encore l'offre B&You 1Go à 4.99€ par mois. En combinant le forfait Free à 2€ et le service booster, vous profiterez des avantages suivants :