French Days : un nouveau forfait mobile pas cher avec le plein de gigas chez YouPrice !

À l'occasion des French Days, l'opérateur YouPrice lance un forfait spécial, avec de 80Go à 100Go à partir de 6,99€ par mois ! Ce dernier bénéficie d'un tarif préférentiel la première année d'abonnement et vous laisse le choix parmi deux réseaux : Orange et SFR. Disponible jusqu'au jeudi 29 septembre, découvrez-le dans cet article !

YouPrice lance un bon plan "French Days"

Vous n'en avez pas entendu parler ? Les French Days ont été lancés en France au cours de l'année de 2018 afin de démontrer le dynamisme et l’influence des marques françaises. À l'instar du Black Friday, les French Days permettent aux marques "made in France" de se mettre sur le devant de la scène et aux acheteurs/utilisateurs de profiter d'offres promotionnelles ; une opération gagnante pour toutes et tous !

Cette année, les French Days auront lieu officiellement du 23 au 26 septembre et c'est à cette occasion que YouPrice lance un forfait spécial ! Disponible dès aujourd'hui sur le site officiel de l'opérateur, cette nouvelle offre mobile propose de 80Go à 100Go et sera valable jusqu'à jeudi prochain, 23h59.

Pour rappel, avec YouPrice, vous avez l'opportunité de choisir parmi deux réseaux - Orange et SFR - afin de sélectionner celui qui couvre le mieux votre zone de résidence !

Le forfait spécial French Days : de 80Go à 100Go dès 6,99€

Le tout nouveau forfait 5G de YouPrice vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine à prix réduit la première année de votre abonnement, quelle que soit votre consommation de data !

Voici comment se présente l'offre de YouPrice avec le réseau SFR :

jusqu’à 80Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 10,99€/mois

pendant 1 an puis 10,99€/mois de 80Go à 90Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 13,99€/mois

pendant 1 an puis 13,99€/mois de 90Go à 100Go : 11,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois

Avec le réseau Orange :

jusqu’à 80Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€/mois

pendant 1 an puis 12,99€/mois de 80Go à 90Go : 10,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois

pendant 1 an puis 15,99€/mois de 90Go à 100Go : 13,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€/mois

Avec ce forfait sans engagement, vous profiterez bien entendu de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.