Samsung Galaxy A53 5G: Avant les French days profitez de 18% de réduction!

Le Samsung Galaxy A53, un de nos smartphones favoris de cette année 2022, est disponible en réduction avant les french days ! Ce smartphone polyvalent que nous avions testé en début d'année, est une valeur sûre de la marque coréenne. Plus abordable financièrement que les Galaxy S, mais doté de très bonnes performances, il fait parti des smartphones avec le meilleur rapport qualité/prix de l'année. Alors, lorsqu'il est en réduction forcément, c'est une bonne affaire !

Le prix de ce smartphone passe de 429€ à 349€ chez Rakuten, soit une réduction de 18% sans condition à l'achat. C'est le moment de vous faire plaisir et de profiter d'un smartphone ultra polyvalent et de la puissance de la 5G.

Ergonomie du Samsung Galaxy A53 5G

Le Galaxy A53 5G est disponible en quatre coloris différents : noir, blanc, bleu et rose. Il a un poids de 189 g et mesure 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il est protégé contre la poussière et l'eau. En ce qui concerne la connectique, il inclut un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre appareil. L'écran Super AMOLED du smartphone Galaxy A53 5G est équipé d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 2400 X 1080 px de définition et de 6,50 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce Galaxy A53 5G ?

Sur le plan des performances, le portable opte pour la puce Exynos 1280. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Elle possède également une puce graphique Mali G68 MC4. Au niveau de la RAM, le mobile est épaulé par 6 Go. Du côté réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Le portable utilise la version Android 12. Il embarque une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (25 W).

Cinq objectifs photo pour ce Samsung

Voici quelques infos qui intéresseront les mordus de photographie : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A53 5G, quatre modules arrière et un module frontal. L'objectif principal intègre 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le troisième objectif arrière propose une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Concernant le dernier objectif arrière, il est doté de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif avant a pour sa part 32 Mpx de résolution. Cet appareil embarque un stabilisateur optique. Capturez des clips vidéo en 4k.