Test Samsung Galaxy A53 5G : un excellent rapport qualité/prix

Le smartphone Samsung Galaxy A53 5G succède au Galaxy A52 5G et appartient à la série des Galaxy A ce qui signifie qu’il s’agit d’un modèle abordable financièrement et qui met en avant les spécificités d’usage plutôt que des caractéristiques techniques très avancées. Mais que l’on ne s’y trompe pas, il dispose d’une fiche alléchante améliorant la précédente configuration. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques :

Écran AMOLED de 6,5 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Samsung Exynos 1280

6 ou 8 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne extensibles

Quadruple capteur photo 64+12+5+5 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 25 watts

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle One UI 4

Design du Samsung Galaxy A53 5G

Le design du Samsung Galaxy ne marque pas vraiment de rupture avec le précédent modèle, le Galaxy A52 5G. Cela permet au fabricant de ne pas prendre trop de risque étant donné que le design avait séduit un large public. Ainsi, on a droit à des formes plutôt conventionnelles avec des bords arrondis, mais avec des parties frontales et dorsales qui ne reviennent pas dessus faisant apparaître comme une bande sur tout le pourtour du smartphone. Le design est très légèrement épuré par rapport au précédent pour donner une impression d’un peu plus de légèreté. Le châssis est en plastique et les profils sont brillants alors que sur le Galaxy A33 5G, ils sont mats.

Esthétiquement, c’est l’une des rares différences entre les deux appareils. L’îlot de capteurs photo au dos est exactement dans le même ton que le reste de l’arrière du smartphone avec une partie qui revient sur les objectifs, très intégrés, ne dépassant pas de la partie surplombante. La prise en main est très agréable. Comme son prédécesseur, le Galaxy A53 5G fait 189 grammes sur la balance, soit un peu moins que la moyenne des autres smartphones. Il est légèrement plus fin que le Galaxy A52 5G, soit 8,1 mm de profil contre 8,4 mm. Plutôt équilibré, en main, on n’a pas du tout l’impression d’avoir une brique, mais un appareil qui se tient très bien et propose des touches ergonomiques. Sur le profil droit, il y a le bouton pour la mise en veille ainsi que celui qui permet de gérer le volume. Sur le profil supérieur, il y a un microphone. Sur la tranche inférieure, il y a le tiroir pour les cartes SIM, un microphone, un haut-parleur et le connecteur USB-C. Le tiroir peut supporter simultanément deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte mémoire (jusqu’à 1 To). Le mobile propose un son stéréo depuis deux haut-parleurs, mais comme beaucoup, le son venant de droite, lorsqu’on tient le mobile en mode paysage, est légèrement plus puissant que celui de gauche. Il est toutefois possible de modifier la balance dans les paramètres d’accessibilité. Globalement, pour écouter de la musique, le son produit par le mobile est plutôt satisfaisant sauf si on décide de mettre à fond parce qu’à ce moment, la distorsion se fait légèrement entendre. Le Galaxy A52 5G dispose d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher directement un casque, mais son successeur ne reprend pas cette fonctionnalité. Pour de l’audio de qualité, il faut utiliser un adaptateur ou une liaison sans fil.

Sous l’écran, il y a un lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci est placé à 1,5 cm du bord inférieur du smartphone ce qui, de notre point de vue, est un peu trop bas, nécessitant une petite gymnastique du pouce pour qu’il trouve le bon emplacement. Étant donné que les bords du smartphone sont en plastique, on ne peut pas voir les antennes de télécommunications, mais, d’après nos tests, nous n’avons pas eu de difficulté à nous connecter aux différents réseaux. Le Galaxy A53 5G est, comme son nom l’indique, compatible avec les réseaux 5G. Il est Wi-Fi, mais seulement, 802.11 ac là où certains proposent déjà du Wi-Fi 6, bien plus performant et plus rapide. L’appareil supporte également le NFC pour le paiement sans contact et l’appairage instantané avec d’autres dispositifs compatibles. Le smartphone profite d’une certification IP67 ce qui le rend totalement étanche à l’eau et à la poussière, comme son prédécesseur.

Écran, on reprend le (très bon) précédent

L’écran du Samsung Galaxy A53 5G est identique au précédent. Il s’agit d’une dalle AMOLED sur 6,5 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il y a un poinçon en haut au centre de l’écran pour laisser de la place à un capteur photo frontal. L’écran a des bordures noires plutôt épaisses faisant 2 à 3 mm avec une partie inférieure, le menton très légèrement plus imposant encore. L’écran est protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass 5. Concernant la fréquence, l’utilisateur décide de la bloquer sur 60 Hz ou 120 Hz, mais il n’y a pas de mode dynamique où ce serait le smartphone qui adapterait le taux selon l’application utilisée. Rappelons que la fréquence à 120 Hz est plus énergivore que du 60 Hz… La luminosité proposée par l’écran du Galaxy A53 5G est suffisante pour un usage en pleine journée au soleil. Plusieurs modes d’écran sont disponibles : vif ou naturel avec la possibilité de jouer sur la balance des blancs. Bien entendu, on peut appliquer un mode clair ou sombre, pour limiter la fatigue oculaire.

L’interface One UI à bord pour une bonne ergonomie

Le Samsung Galaxy A53 5G est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle One UI 4.1. La dernière mise à jour de sécurité date du début du mois de mars, ce qui est plutôt bien par rapport à notre date de test. L’appareil profite de la même interface que les autres mobiles de la marque. On a donc droit à de larges possibilités de personnalisation. On peut naviguer entre les menus grâce à des gestes et une barre latérale est disponible pour accéder rapidement à des applications favorites et certaines fonctionnalités. Le gestionnaire multitâche permet d’accéder à un module de recherche, aux applications ouvertes, à un bouton pour les fermer toutes d’un seul clic et certaines applications récemment utilisées. C’est très pratique. Les recherches incluent les applications, les contenus de celles-ci ainsi que les fichiers enregistrés dans l’espace de stockage. Comme sur les autres appareils Samsung, l’interface est très ergonomique et assez agréable à utiliser au quotidien. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire nos précédents tests de smartphones Samsung. Rappelons que Samsung propose 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Performances, du bon et du moins bon

Alors que les Galaxy A52 5G et Galaxy A52s 5G embarquaient un processeur Qualcomm Snapdragon, le Galaxy A53 5G marque une certaine rupture puisqu’il dispose d’une puce « maison », Samsung Exynos 1280. Il s’agit du premier modèle utilisant ce chipset gravé en 5 nm et profitant de 8 cœurs. En termes de performances, il se situe légèrement au-dessus d’un Snapdragon 695. Le mobile est livré avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. Notez que dans les paramètres Batterie et maintenance appareil puis Mémoire et enfin RAM Plus, il est possible d’ajouter virtuellement 2, 4 ou 6 Go de RAM comme sur les mobiles Xiaomi ou realme, par exemple. À l’usage, il faut reconnaître que le mobile n’est pas un monstre de puissance, car il faut parfois patienter pour voir s’afficher certains menus ou pour le lancement de quelques applications. Toutefois, cela peut suffire pour des personnes qui ne sont pas trop exigeantes pour le quotidien. Malgré tout, il est possible de jouer avec cet appareil, mais, on s’en doute, pas avec un maximum de détails, mais avec une jouabilité juste suffisante. Question performances, brutes, le Galaxy A53 5G fait moins bien que le Galaxy A52s 5G (Snapdragon 778G), mais un peu mieux (seulement) que le Galaxy A52 5G (Snapdragon 750G). Afin de le comparer aux autres mobiles testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances et dont voici les principaux résultats.

Des rendus photos en progression

Le smartphone Samsung Galaxy A53 5G est capable de lire des contenus de streaming avec une qualité Full HD, étant compatible avec le format Widevine L1. Pour la configuration photo, le téléphone propose la même que sur le Galaxy A52 5G et que sur le Galaxy A52s 5G soit un module principal stabilisé optiquement de 64 mégapixels ouvrant à f/1.8 accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il y a également deux autres capteurs de 5 mégapixels chacun dont un est spécialisé dans les prises de vue en mode macro et l’autre est dédié à l’optimisation des portraits. L’application Appareil photo propose une interface commune avec les autres smartphones sous Android avec les principales options en haut, la vue avec trois niveaux de zoom (dont le module ultra grand-angle), les modes de prise de vue (Amusant, Portrait, Photo, Vidéo) avec le menu Plus totalement à droite, qui permet d’accéder aux autres modes (Bixby Vision (reconnaissance des objets), AR Zone, AR Doodle, Pro, Vidéo Pro, Single Take, Nuit, Nourriture, Panorama, Macro, Super Ralenti, Ralenti et Hyperlapse. Malheureusement, ici, il n’est pas possible de capter simultanément ce qui se passe à l’avant et à l’arrière de l’appareil comme sur les Galaxy S22, par exemple. La molette du zoom est assez précise pour qu’en lâchant la commande tactile, on ne se retrouve pas avec un niveau au-dessus ou en dessous de celui souhaité. Les modes 1x, 2x, 4x et 10x sont disponibles en tapant sur le bas du cadrage.

À l’usage, le mobile répond bien et offre une vitesse de déclenchement tout à fait satisfaisante. Il faut 2 secondes pour passer du mode ultra grand-angle au mode 1x demandant un changement de capteur et une mise au point. Le rendu proposé par le capteur principal est très agréable avec un bon piqué et un haut niveau de détail. Le contraste est bien présent et on l’apprécie encore plus lorsqu’on zoome sur une partie de la scène proposant des clichés bien plus contrastés que la concurrence. Pour les photos prises de nuit, nous avons trouvé que le bruit était plutôt limité avec une certaine douceur de l’image et un certain dynamisme. Les prises de vue en mode ultra grand-angle sont également satisfaisantes même si on peut lui reprocher une très légère dérive de la colorimétrie, mais qui reste acceptable pour le prix demandé. Pour les selfies, le mobile dispose d’un capteur de 32 mégapixels. Il peut filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde ou en Full HD à 60 images par seconde.

Attention à l’autonomie si le mode 120 Hz est activé et une charge pas très rapide

Par rapport au précédent modèle et au Galaxy A52s 5G, le Galaxy A53 5G dispose de 500 mAh de plus. La batterie supporte une charge à 25 watts, ce qui n’est pas beaucoup face à la concurrence où dans ce segment de marché, certains modèles acceptent jusqu’à 67 watts, pour un temps de chargement bien plus rapide. Notez que Samsung ne livre pas de bloc d’alimentation avec le mobile (il n’y a pas non plus d’écouteurs). Avec un bloc realme de 67 watts, nous avons pu passer de 25% à 40% de charge après 15 minutes. À 25%, le mobile demande encore 1h30 pour être totalement chargé. Concernant l’autonomie, attention si la fréquence de rafraîchissement est bloquée à 120 Hz, car cela fait chuter le temps d’utilisation de l’appareil. Nous avons pu nous en servir pendant une bonne journée avec le mode 120 Hz.

Notre avis sur le Samsung Galaxy A53 5G

Le Samsung Galaxy A53 5G reprend les fondamentaux de son prédécesseur avec un design légèrement plus abouti, un écran de tout aussi bonne qualité, une autonomie correcte et une partie photo en progression. On a ainsi droit à un modèle satisfaisant au quotidien qui se veut très polyvalent et peut ainsi convenir à un très large public à la recherche d’un mobile qui a du répondant tout en proposant un prix contenu.