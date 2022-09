Samsung Galaxy S24, les premiers à intégrer cette nouvelle technologie ?

Alors même que Samsung n’a pas encore officiellement annoncé la commercialisation des successeurs des Galaxy S22, la série des Galaxy S23, qui est attendue pour une présentation en tout début d’année prochaine, la première rumeur concernant les Galaxy S24 apparait déjà. En effet, selon le site Sam Mobile, il semble que les prochains flagships de la marque sud-coréenne seraient les tout premiers smartphones à être équipés de la technologie Wi-Fi 7. Rappelons que le Samsung Galaxy S10 a été le premier à proposer du Wi-Fi 6. Les Galaxy S24 pourraient ainsi suivre cette stratégie et ainsi offrir le meilleur de la connectivité sans fil.

Le standard Wi-Fi 7 n’en est qu’à ses balbutiements, même si plusieurs grandes sociétés ont déjà commencé à travailler dessus. En effet, lors du CES 2022, à Las Vegas, MediaTek a présenté un processeur compatible Wi-Fi 7 et Qualcomm a déjà annoncé sa puce dédiée FastConnect 7800 qui permettra également d’accéder à ce réseau. Des entreprises d’informatique préparent également leurs équipements. Le Wi-Fi 7 est basé sur la norme 802.11 be et doit offrir des débits d’environ 2,4 fois plus rapides que ceux proposés sur le Wi-Fi 6, ce qui permettrait de monter jusqu’à un maximum de 40 Gbits/s. En outre, la latence devrait être particulièrement réduite pour une réponse plus rapide des appareils qui sont connectés. Si le Wi-Fi 6 dispose de deux bandes, le Wi-Fi en ajoute une troisième, le 6 GHz et propose un élargissement de la bande passante jusqu’à 320 MHz.

Avec le Wi-Fi 7, Samsung aimerait avoir une longueur d’avance sur la concurrence afin d’avancer des arguments de vente supplémentaire, hormis ses caractéristiques techniques qui devraient, pour la série Galaxy S24, être de très haute volée. Rendez-vous début 2024 pour en savoir plus.