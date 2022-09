Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Disponible à prix cassé chez ce marchand

La prochaine génération de Xiaomi Redmi Note, les Redmi Note 12, devraient bientôt arriver, on me dit dans l'oreillette que ça devrait être d'ici la fin d'année. Il n'en reste pas moins que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un des meilleurs téléphones en dessous de 300€. Ces bonnes performances et son petit prix en font un partenaire parfait pour le quotidien sans se ruiner!

Ce petit bijou au rapport qualité/prix défiant toute concurrence est en promotion actuellement chez cDiscount! Profitez de ce téléphone premium au prix de 215€ au lieu de 299€ habituellement.

Que nous promet le Xiaomi côté design ?

Le Redmi Note 10 Pro se décline en trois coloris différents : Bleu Glacier, Bronze Dégradé et Gris Onyx. Il a un poids de 193 g et a pour dimensions 164x76, 5x8, 1mm mm. Pour ce qui est des connecteurs, il comporte un port jack et un port type-C 2.0. Ce mobile dispose de deux emplacements pour les cartes Nano. L'écran Amoled du smartphone Redmi Note 10 Pro est doté d'une dalle avec 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Endurance et performances du Redmi Note 10 Pro

La puce Snapdragon 732G est épaulée par une RAM de 6 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz ainsi que d'une puce graphique Qualcomm Adreno 618. Du côté du réseau et de la connectivité, le portable est doté de la LTE 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G. L'appareil utilise Android 11. Pour charger votre portable à tout moment, la batterie est compatible avec la charge rapide (33 W). Sa batterie intègre 5 020 mAh de capacité.

Un appareil photo avec cinq objectifs

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : le Redmi Note 10 Pro embarque cinq objectifs, quatre modules arrière et un à l'avant pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal est doté d'une résolution de 108 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière possède pour sa part 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le troisième objectif arrière propose une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal possède pour sa part 16 Mpx de résolution. Au niveau des clips vidéo, l'appareil est capable d'enregistrer en 4K. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos.