Forfaits mobiles à 5€ : quelle promo choisir, la série limitée 1Go d'Auchan Telecom ou l'offre Le One 10Go de Youprice ?

Vous êtes à la recherche d'un forfait à prix mini ? Parce qu'il n'est pas toujours aisé de choisir parmi toutes les offres mises en avant par les opérateurs de réseau mobile, nous vous concoctons un duel de forfaits à 5€ ! Découvrez dans cet article celui qui vous convient le mieux entre l'offre 1Go de Auchan Telecom et le forfait Le one de Youprice !

Les offres promotionnelles de Auchan Telecom et Youprice

Les opérateurs de réseau mobile Auchan Telecom et Youprice proposent tous deux un forfait sans engagement à 5€ par mois et en promotion jusqu'à ce mardi 4 octobre inclus pour la série de Auchan Telecom.

L'une comme l'autre de ces offres mobiles vous permettra d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et des DOM, grâce à l'illimité.

La série limitée de Auchan Telecom, à 4,99€ par mois sans limitation de durée, est une exclusivité web qui vous propose 1Go afin de consulter quelques mails sans être en hors-forfait d'office.

L'offre de Youprice est, quant à elle, flexible et bénéficie d'une remise de 4€ par mois les 12 premiers de votre abonnement sur le premier palier data (10Go). Vous pourrez ainsi profiter de 10Go à 30Go en France métropolitaine à prix réduit pendant 1 an.

Quel forfait choisir : Auchan Telecom ou Youprice ?

Voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider dans votre choix :

Le prix : le forfait de Auchan Telecom est plus économique (4,99€/mois contre 5,49€/mois pendant 1 an puis 9,99€/mois pour le premier palier data - 10Go).

La data en France métropolitaine : le forfait Le one de Youprice est plus généreux avec son enveloppe de 10Go à 30Go en France métropolitaine contre le giga proposé par la série de Auchan Telecom.

La data à l'étranger : en Europe et dans les DOM, vous bénéficierez de 10Go avec l'offre Le one tandis qu'avec l'offre de Auchan Telecom, vous disposerez du giga mis à disposition pour votre connexion en Métropole.

Les petits plus : l'offre Le one permet de choisir la couverture réseau qui couvre le mieux votre zone géographique entre Orange et SFR. L'option 5G est également disponible avec cette offre mobile pour 4€ supplémentaires chaque mois.

*premier palier data : 10Go, second palier : 20Go, dernier palier : 30Go