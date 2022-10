Galaxy A13 5G vs Xiaomi Poco M4 Pro 5G : lequel acheter pour passer à la 5G à petit prix ?

Le design du smartphone Poco M4 Pro 5G est assez classique mais dans son dos, il propose une large bande qui accueille les capteurs photo en haut à gauche. Il est décliné en noir, bleu ou jaune. Pour sa part, le Samsung Galaxy A13 5G propose un design plus discret avec un bloc d’optiques installé à l’arrière qui est légèrement surélevé. Le mobile Samsung est proposé en blanc, en noir ou en violet. Les deux pèsent exactement le même poids, soit 195 grammes en poche ou dans la main ce qui est tout à fait raisonnable, la moyenne étant à 200 grammes environ. Le Poco M4 Pro 5G est légèrement plus compact que son concurrent du jour avec des dimensions de 163,56x75,78 mm contre 164,5x76,5 mm pour le Galaxy A13 5G. C’est aussi le plus fin des deux avec des profils mesurant 8,75 mm contre 8,8 mm pour le téléphone Samsung. Les deux smartphones sont équipés d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh. Le Poco M4 Pro 5G est le plus rapide des deux à se recharger supportant une puissance de 33 watts.

Lequel offre le plus de puissance et le meilleur écran ?

Si vous cherchez le mobile qui vous offrira les meilleures performances, c’est le Poco M4 Pro 5G qu’il faut choisir étant donné qu’il intègre un chipset MediaTek Dimensity 810 qui propose plus de puissance de calculs que le Dimensity 700 installé au sein du Galaxy A13 5G. Les deux ont 4 Go de mémoire vive mais le Poco M4 Pro 5G est aussi proposé avec 6 Go de RAM, si besoin. Le Samsung dispose d’une capacité de sauvegarde de 64 Go acceptant une carte mémoire supplémentaire alors que le Poco M4 Pro 5G est décliné en 64 ou 128 Go avec, là aussi la possibilité d’insérer une carte micro SD pour plus d’espace de stockage.

Les deux smartphones sont dotés d’un écran LCD. Celui du Poco M4 Pro 5G mesure 6,6 pouces alors que celui du Samsung Galaxy A13 5G fait 6,5 pouces en diagonale mais avec une définition de seulement 720x1600 pixels contre 1080x2400 pixels sur le Poco qui propose, de facto, une meilleure lisibilité. Les deux ont une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour des défilements aussi fluides que possible.

Quelles configurations pour prendre des photos et quelles connectivités ?

Pour la partie photo, le Samsung Galaxy A13 5G est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels chacun pour optimiser les portraits et réaliser des prises de vue en mode macro, c’est-à-dire, très proche du sujet. En comparaison, le Poco M4 Pro 5G profite aussi d’un capteur de 50 mégapixels mais aussi d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels pour être sûr d’avoir tous les sujets dans le cadre. Pour les selfies, le Poco M4 Pro 5G a une petite longueur d’avance sur le mobile Samsung puisqu’il est équipé d’un capteur de 16 mégapixels contre un module de 5 mégapixels à l’avant du Galaxy A13 5G.

Les deux appareils sont compatibles 5G. Ils proposent du Wi-Fi 5, du NFC et du Bluetooth. Il y a une prise audio jack sur les deux smartphones pour brancher un casque et ils supportent deux cartes SIM simultanément. Le Samsung délivre un son mono alors qu’il est stéréo sur le Poco M4 Pro 5G. En plus, ce dernier profite d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle pour piloter n’importe quel téléviseur, lecteur DVD/Blu-ray, etc. Enfin, notez que les deux smartphones ont un lecteur d’empreinte digitale installé sur le profil, au niveau du bouton de mise en veille pour authentifier leur propriétaire respectif.