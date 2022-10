Son stéréo avec du Dolby Atmos, écran 90 Hz pour le nouveau Motorola Moto e22i

Après les modèles haut de gamme edge30 Ultra et tous ceux de la série edge30, la marque Motorola annonce la sortie commerciale d’un nouveau téléphone portable d’entrée de gamme. Il s’agit du Moto e22i. Celui-ci ne va pas révolutionner le marché, mais peut séduire des personnes qui sont à la recherche d’un appareil plutôt polyvalent à moindre coût. Annoncé à un prix de 150 €, il propose un design conventionnel avec des profils arrondis et un dos totalement plat avec quelques effets de lumière. De part et d’autre de l’appareil, il y a deux haut-parleurs pour un son stéréo ce qui n’est pas courant pour des modèles d’entrée de gamme proposant habituellement un environnement sonore mono. Le smartphone supporte le format audio Dolby Atmos afin de profiter d’une meilleure spatialisation du son. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque. Sinon, on peut également passer par la liaison sans fil Bluetooth.

Un écran LCD à 90 Hz et un capteur photo 16 mégapixels au dos

L’écran du Moto e22i mesure 6,5 pouces en diagonale sur une dalle LCD avec une définition de 720x1600 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. La fréquence peut varier automatiquement entre 60 Hz et 90 Hz selon les besoins des applications en cours d’exécution afin d’optimiser l’autonomie de la batterie. Il y a une encoche à l’avant pour abriter le capteur photo frontale de 5 mégapixels capable de réaliser des vidéos avec une définition Full HD à 30 images par seconde.

Pour prendre d’autres types de photos que les selfies, il faut compter sur la présence d’un capteur de 16 mégapixels au dos tandis qu’un dernier objectif de 2 mégapixels est là pour optimiser les portraits et aider à l’effet Bokeh pour des flous d’arrière-plan. Plusieurs modes de prises de vue sont disponibles ainsi que la possibilité de récupérer des photos depuis des vidéos.

Le smartphone est compatible 4G et propose du Wi-Fi ac (5) ainsi que du Bluetooth 5.0, mais pas de NFC donc interdisant le paiement sans contact. Le smartphone dispose d’une batterie ayant une capacité de 4020 mAh supportant la charge à 10 watts, ce qui n’est pas très rapide. Le bloc d’alimentation est livré avec l’appareil. Il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sur le bouton de mise en veille, sur le côté. Notez la possibilité d’assigner une autre fonction à ce bouton pour, par exemple, d’un double-clic, lancer une application en particulier.

Quelle puissance à bord du Moto e22i et quel gabarit a-t-il ?

Le smartphone Motorola Moto e22i est animé par le système Android 12 édition Go dans sa version épurée. Il y a un chipset MediaTek Helio G37 à l’intérieur avec 2 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 32 Go extensibles via une carte mémoire. Le mobile est décliné en gris graphite ou blanc. Il a des dimensions de 163,56x74,65 mm pour 7,99 mm d’épaisseur. Il fait 169 grammes sur la balance, ce qui est léger vu que la moyenne des smartphones est de l’ordre de 200 grammes. Il est certifié IP52 donc pouvant officiellement résister à des éclaboussures, mais il n’est pas totalement étanche. Le nouveau smartphone Motorola Moto e22i sera disponible courant octobre pour un prix de 149,99 €.