Xiaomi 12 T: Une offre de lancement exceptionnelle de la part de Xiaomi !

Xiaomi sait faire plaisir à ses clients. Leurs smartphones sont souvent de petits bijoux, au rapport qualité/prix défiant toute concurrence. De plus, ils savent faire plaisir à leurs clients lorsque l'occasion se présente. Pour le lancement de leur dernier Xiaomi 12T, ils ont vu les choses en grand pour permettre à quelques heureux élus de profiter d'une promotion de lancement exceptionnelle. Une offre de précommande comme celle-ci, c'est plutôt rare! Xiaomi vous fait bénéficier d'une tablette pour toute précommande d'un Xiaomi 12T ou 12T Pro. Pas n'importe quelle tablette en plus, puisqu'il s'agit d'un Redmi Pad 4 d'une valeur de 299€! Pour tout savoir sur ce dernier smartphone, consultez notre prise en main rapide du Xiaomi 12T Pro.

Cette offre se limite à 1000 tablettes offertes, il n'y en aura pas pour tout le monde!

Xiaomi 12T: un écran haute qualité et un écran compact

Le 12T est disponible en trois couleurs différentes : noir, argent et bleu. Il pèse 202 g et mesure 163,10 x 75,9 x 8,6 mm. Du côté des connecteurs, il inclut un port USB Type-C 2.0. L'appareil est dual SIM (nano SIM). Le smartphone 12T est équipé d'un écran AMOLED de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,67 pouces et de 2712 X 1220 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Photo et vidéo du Xiaomi 12T

Quatre modules photos sont présents sur le 12T, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 108 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.7. Pour sa part, le deuxième objectif arrière se caractérise par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre quant à lui 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. En ce qui concerne l'objectif avant, il propose 20 Mpx de résolution. Par le biais de cet appareil, vous pourrez filmer des vidéos en 4K@30 IPS. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce 12T

Sous le capot, ce mobile est doté d'une puce Mediatek Dimensity 8100-Ultra. Le portable est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G610 MC6. Du point de vue de la RAM, ce SoC offre un espace de 8 Go. Pour ce qui est de la connectivité et du réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). La version Android 12 est installée sur le mobile. Côté endurance, sa batterie possède une capacité de 5 000 mAh. Pour charger votre portable à tout moment, la batterie est compatible avec la charge rapide 120 W.

Apparence du Xiaomi 12T Pro

Le 12T Pro se décline en trois coloris différents (Noir, Gris et Bleu). Il pèse 205 g et a pour dimensions 163,1 x 75,9 x 8,6 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Ce mobile peut embarquer une carte nano SIM. Le smartphone 12T Pro est équipé d'un écran AMOLED Dot Display d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 2712 X 1220 px de définition et d'une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

La puce Snapdragon 8 + Gen 1 est appuyée par une RAM de 8 Go. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz. Ce SoC intègre par ailleurs une puce graphique Adreno 730. Pour ce qui est de la connectivité et du réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). L'appareil est livré sous Android 12. Pour recharger votre portable à tout moment, vous pouvez opter pour la charge rapide (120 W). Il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité.

Un appareil photo 200 Mégapixels et quatre objectifs

Quatre modules photos sont présents sur le 12T Pro, trois modules arrière et un à l'avant pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède une résolution de 200 Mpx et une ouverture relative de f/1.69. Le deuxième objectif arrière se caractérise quant à lui par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière est doté d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Au niveau du seul objectif avant, il propose 20 Mpx de résolution. Ce portable embarque un stabilisateur optique. Du côté des vidéos, le mobile est capable de capturer en 8K@24 fps.