Google Pixel 6: Avant la sortie du Pixel 7 il est a un prix incroyable chez ce marchand !

Le Google Pixel 6 est au meilleur prix pour la sortie du Google Pixel 7! Profitez d'une réduction sur ce smartphone du géant américain chez Cdiscount qui baisse son prix pour le passer de 649€ à 512,50€ ! Ce smartphone, doté de très bonnes performances grâce à sa puce Tensor et travaillé pour réaliser vos meilleurs photos, est indéniablement un des meilleurs smartphones en terme de rapport qualité/prix, encore plus aujourd'hui avec cette belle réduction.

Le design de ce Pixel 6

Deux couleurs différentes sont proposées pour le Pixel 6 : noir carbone et gris océan. Il a un poids de 207 g et a pour dimensions 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il peut résister aux poussières et ne craint pas l'eau. Du point de vue des connecteurs, il inclut un port USB Type-C 3.1. L'appareil est double SIM (nano SIM). L'écran Oled du smartphone Pixel 6 est doté de 2400 X 1080 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et de 6,40 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Photos et vidéos du Pixel 6

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : trois modules photos sont présents sur le Pixel 6, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.85. Quant à lui, le second objectif arrière se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant possède, lui, 8 Mpx de résolution. Ce mobile se caractérise par un stabilisateur électronique. Par le biais de ce portable, vous pourrez capturer vos clips vidéo en 4K@60 IPS.

Quelle autonomie et quelles performances pour Google Pixel 6

La puce Tensor est épaulée par une RAM de 8 Go. L'appareil propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Ce SoC est par ailleurs équipé d'une puce graphique Mali G78. Du côté connectivité et réseau, le portable est équipé de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Android 12 est installé sur l'appareil. Côté endurance, sa batterie de 4 614 mAh de capacité est compatible avec une charge rapide de 30 W ou la charge sans fil.