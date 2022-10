Des fuites révèlent les caractéristiques techniques du prochain Oppo A77s, pour les petits budgets

Actuellement, Oppo propose le smartphone A76 à un prix inférieur à 250 € et il semble bien que son successeur soit prêt à le remplacer pour tenter un public aussi large que possible. En effet, Mukul Sharma, un pronostiqueur au bilan satisfaisant a publié sur Internet la plupart des caractéristiques du Oppo A77s livrant ainsi ses détails avant son annonce officielle par la marque. L’individu prévoit même qu’un lancement en Inde serait prévu courant octobre avant d’être annoncé sur d’autres marchés.

Un capteur photo de 50 mégapixels au dos ?

Selon Mukul Sharma, le futur smartphone Oppo A77s utilisera un écran de 6,56 pouces sur une dalle LCD, comme son prédécesseur avec une définition toujours inférieure à la moyenne, de 720x1600 pixels. Il y a une encoche à l’avant, en haut, au centre de l’écran pour abriter la caméra de 8 mégapixels permettant de réaliser des selfies et de filmer lors d’une conversation vidéo, par exemple. Le capteur prendrait en charge l’intelligence artificielle pour optimiser les portraits et ainsi apparaître sous le meilleur jour possible. Alors que le Oppo A76 dispose d’un capteur photo principal de 13 mégapixels, il faudrait compter sur un module de 50 mégapixels au dos du Oppo A77s ce qui représente une évolution assez importante entre son prédécesseur et le nouveau modèle. Il serait accompagné d’un capteur secondaire de 2 mégapixels permettant d’optimiser les portraits grâce aux calculs de la profondeur de champ.

Un maximum de mémoire vive et un profil plus fin

Toujours d’après Mukul Sharma, le Oppo A77s serait animé par le chipset Qualcomm Snapdragon 680, comme le précédent A76 mais qu’il aurait plus de mémoire vive étant donné qu’il mise sur une présence de 6 et même 8 Go à bord. Il serait même possible d’utiliser la fonction d’extension de la mémoire vive permettant de rajouter jusqu’à 5 Go supplémentaires. Il faudrait compter sur une capacité de stockage de 128 Go avec, espérons-le, la possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD, comme c’est le cas sur le Oppo A76. La batterie aurait une capacité de 5000 mAh avec le support d’une charge à 33 watts, comme l’actuel A76. Alors que ce dernier fait 8,4 mm, le Oppo A77s est pressenti pour ne faire que 7,99 mm de profil où serait disposé le lecteur d’empreinte digitale. Nous verrons prochainement si ce modèle est bien prévu pour le marché européen et si ces caractéristiques sont confirmées.