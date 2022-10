Google Pixel 7 vs Google Pixel 6 : quelles sont les différences ?

Google vient d’annoncer la prochaine disponibilité de son nouveau smartphone, le Pixel 7 mais quelles sont les différences par rapport à son prédécesseur, le Pixel 6 ? Voici quelques caractéristiques comparées afin de vous aider à y voir plus clair et ainsi savoir s’il est temps de passer à la nouvelle version du mobile de Google.

Esthétiquement, il y a très peu de différences entre le Google Pixel 6 et le Pixel 7. Les deux disposent d’une bande qui occupe toute la largeur du dos et qui intègre les capteurs photo. Celle du PIxel 6 est noire alors qu'elle est colorée sur le Pixel 7. Ils ont tous les deux des bords arrondis pour une excellente prise en main. Le Pixel 7 est légèrement plus compact que son prédécesseur avec des dimensions de 155,6x73,2 mm contre 158,6x74,8 mm. Il est également un tout petit peu plus fin avec 8,7 mm contre 8,9 mm pour le Pixel 6.

Il est aussi plus léger, de 10 grammes faisant 197 grammes contre 207 grammes. Cela est peut-être du à la capacité de sa batterie qui est de 4355 mAh pour le Pixel 7 contre 4600 mAh pour le Pixel 6. Les deux appareils peuvent se recharger avec une puissance maximale de 30 watts en mode filaire. Ils supportent également la charge sans fil et la charge inversée pour recharger des petits objets connectés comme des écouteurs, par exemple.

Lequel offre les meilleures performances et quelle qualité pour les écrans ?

Côté performances, le nouveau Pixel 7 profite de la seconde génération du chipset Tensor avec le Tensor G2 qui offre une puissance de calcul supérieure. Le Pixel 7 est décliné avec 256 Go d’espace de stockage mais aussi 128 Go, comme le Pixel 6.

L’autre différence est au niveau du capteur photo frontal. Celui du Pixel 7 dispose de 10,8 mégapixels avec la possibilité de prendre des photos en grand-angle pour avoir tous les membres d’un groupe, par exemple. Le capteur à selfie du Pixel 6 est un module de 8 mégapixels. Les deux mobiles profitent de capteurs de 50 mégapixels à l’arrière avec un objectif de 12 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle. L’écran du Pixel 7 fait 6,3 pouces contre 6,4 pouces pour le précédent. Il y a toujours une dalle AMOLED à 90 Hz affichant une définition de 1080x2400 pixels. L’écran du Pixel 7 supporte le format HDR10+ utilisé sur certaines plateformes de streaming vidéo.