Pixel 7 Pro, un faible score de démontage, Google se soucie-t-il de la réparabilité ?

La semaine dernière, Google présentait ses nouveaux smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Embarquant le nouveau chipset Tenosr G2, un très grand écran légèrement incurvé et de précieux algorithmes de traitement d’images pour l’optimisation des photos et un design similaire à son prédécesseur, le Pixel 7 Pro a été l’objet d’un examen approfondi par la chaîne YouTube PBKreviews.

Le smartphone s’ouvre par la façade, comme le Pixel 6 Pro. Il obtient une note de 5,5/10 pour sa réparabilité ce qui n’est pas très élevé. C’est le même niveau que son prédécesseur.

Dans les détails, il semble que le remplacement de l’écran soit assez facile à réaliser. La recherche et surtout la disponibilité des différents composants serait aussi aisée. Le changement de la batterie, plus spécifiquement, semble être délicat, ce qui n’est pas une bonne chose car ce composant peut être souvent remplacé car parfois sujet à des problèmes.

Le port de charge est soudé à la carte mère du téléphone. Cela rend son remplacement difficile sans avoir recours à des outils spécifiques. Le Pixel 7 Pro de Google n’est pas impossible à réparer, loin de là. Toutefois, le fait que la note de réparabilité accordée par la chaîne est identique à celle obtenue par son prédécesseur montre bien que le géant américain n’a pas évolué sur ce terrain ce qu’il a pourtant besoin de faire pour améliorer la situation et peut-être intéresser des personnes soucieuses de pouvoir faire réparer leur mobile le plus facilement possible.

Plusieurs concurrents sont plus faciles à réparer comme le Galaxy S22 de Samsung, par exemple qui a une note de 7,5/10, peut-être un objectif pour Google pour son prochain smartphone haut de gamme mais une refonte à minima partielle de la conception intérieure serait à envisager.

Voici la vidéo montrant le démontage du smartphone Google Pixel 7 Pro