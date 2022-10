Crosscall lance son premier smartphone endurci 5G, le Core-Z5 avec 5 ans de garantie

Spécialisée dans les smartphones endurcis et à destination des professionnels mais pas que, la société Crosscall lance le nouveau téléphone portable Core-Z5. Il s’agit du premier de la marque à pouvoir communiquer via les réseaux 5G. En outre, on peut également compter sur une compatibilité avec le Wi-Fi 6E pour de très hauts débits avec des routeurs compatibles. Extérieurement, le smartphone profite d’une coque endurcie qui lui permet de résister à des chutes, des chocs mais également à des conditions climatiques extrêmes. Officiellement, Crosscall le dit résistant à des températures entre -25°C et +60°C ainsi qu’à des chutes de 2 mètres sur des surfaces dures. Il est également étanche. Le mobile répond à la norme militaire américain MIL-STD-810H.

Une grande autonomie promise et 5 ans de garantie

Selon Crosscall, une attention toute particulière a été apportée à l’autonomie ainsi qu’à la durée de vie de la batterie. Ainsi, le Core-Z5 est équipé d’une batterie ayant une capacité de 4950 mAh et pourrait, selon le fabricant, d’une très grande autonomie notamment grâce à des composants peu consommateurs d’énergie. Crosscall annonce la possibilité de le recharger à 50% en 42 minutes. On est assez loin des meilleurs dans ce domaine mais ceux-ci ne sont pas pour le même usage. À noter que le mobile peut également servir de batterie de secours grâce à la charge inversée pour dépanner un autre utilisateur d’un téléphone qui n’aurait plus de batterie. La marque annonce la possibilité d’effectuer jusqu’à 800 cycles de charge avec une garantie de 80% de la charge initiale. Crosscall met en avant une garantie de 5 ans pour son nouvel appareil, comme les autres mobiles de la marque et annonce un indice de réparabilité particulièrement élevé puisque de 9,1/10. Cela signifie que les pièces détachées sont disponibles et qu’il est assez facile à réparer.

Pas une bête de course mais un champion des réseaux

Techniquement, le smartphone Crosscall Core-Z5 dispose d’un écran LCD de 6,08 pouces et pouvant être utilisé avec des gants. Il embarque un capteur photo de 48 mégapixels à l’arrière et un objectif de 8 mégapixels à l’avant. Il fonctionne à l’aide d’un processeur Qualcomm QCM6490, une puce octocœur associée à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 64 Go extensibles via une carte micro SD. Le mobile est animé par le système Android 12 et peut se transformer en un ordinateur s’il est relié à un moniteur avec une interface spécifique mais similaire à celle que l’on peut trouver sur les PC notamment avec la notion de fenêtres ou de barre de lancement d’applications, par exemple. Comme la plupart des téléphones de la marque, le Core-Z5 est équipé de 4 boutons programmables avec la fonction Push-To-Talk qui permet de transformer le mobile en un talkie-walkie 2.0. En outre, on peut également compter sur la compatibilité PMR (Private Mobile Radio) en 4G ou 5G pour accéder à des réseaux privés ou publics avec sécurisation des données échangées et des communications. Première mondiale : il est compatible avec la bande 68 (700 MHz) qui appartient à des organismes d’état et est dédiée à la sécurité publique. En France, cette bande appartient au ministère de l’Intérieur et permet aux forces de l’ordre de pouvoir communiquer de manière totalement privée et sécurisée pendant les interventions. Rappelons que Crosscall équipe l’ensemble des services de la Gendarmerie et de la Police Nationale. Le mobile mesure 175x81x14 mm pour un poids de 281 grammes.

Le nouveau smartphone Crosscall Core-Z5 sera disponible à partir du 7 novembre pour les membres Crosscall IP et à partir du 16 novembre dans tous les autres réseaux de distribution pour un prix de 799 €.