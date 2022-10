Nouvelle gamme de forfaits mobiles avec des prix valables à VIE chez Syma Mobile

Si vous êtes à la recherche d'un forfait à un tarif abordable tout en faisant le plein de data, vous allez à coup sûr trouver votre bonheur parmi la nouvelle gamme proposée par l'opérateur Syma Mobile ! De 50Go à 210Go d'internet avec l'illimité, ces forfaits sans engagement bénéficient d'un tarif préférentiel valable à vie ! On vous les présente en détail dans cet article.

Syma Mobile et sa nouvelle gamme sans limitation de durée

L'opérateur Syma Mobile lance une nouvelle gamme de forfaits mobiles avec de 50Go à 210Go d'internet en France métropolitaine à des prix intéressants valables à vie !

Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.

L'ensemble de ces offres vous ouvre la possibilité de profiter gratuitement de la garantie "appels internationaux". Le réseau 5G est quant à lui disponible en option - à 5€/mois en supplément - avec les forfaits 100Go et 140Go. Ce dernier est inclus dans le forfait 210Go 5G à 19,99€ par mois.

Pour agrémenter votre offre mobile, d'autres options payantes sont proposées par l'opérateur. "Appels illimités", "Internet 10Go en France métropolitaine" ou encore "appels & SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine + 5Go d'internet aux États-Unis" en sont quelques exemples. Les prix mensuels varient entre 4€ et 20€.

De 50Go à 210Go dès 9,99€ par mois

Quel que soit le forfait que vous choisirez, vous pourrez communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Depuis la Métropole, vous pourrez également appeler de manière illimitée vers les numéros des DOM.

Voici les différentes offres mobiles sans engagement proposées par l'opérateur :

9,99€/mois : 50Go en France métropolitaine, dont 8Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 12,99€/mois : 100Go en France métropolitaine, dont 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 14,99€/mois : 140Go en France métropolitaine, dont 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Vous êtes ultra-connecté et avez envie de booster votre navigation Web ? Alors, vous pouvez opter pour le forfait 210Go 5G à 19,99€ par mois. Vous disposerez de 210Go en 5G depuis la France métropolitaine et de 25Go (inclus) dédiés à votre connexion depuis l'UE et les DOM.