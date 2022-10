Une photo volée du Xiaomi 13 Pro et ses caractéristiques en fuite, tout ce que nous savons

Selon toutes vraisemblances, Xiaomi devrait présenter officiellement au moins l’un de ses smartphones de la série Xiaomi 13 d’ici la fin de l’année. Ils pourraient être plusieurs à ainsi être officialisé dans les prochaines semaines, peut-être dans les derniers jours de 2022, un peu comme la série Xiaomi 12 qui avait fait l’objet d’une présentation fin 2021 en Chine. Le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro seraient en préparation. Ce dernier a pu, semble-t-il, être pris en photo et plus particulièrement sa partie arrière qui dévoile l’installation des capteurs photo. Étonnamment, l’îlot des objectifs est beaucoup moins imposant que celui qui est proposé au sein du Xiaomi 12S Ultra (non disponible en France). En effet, sur ce dernier, l’objectif principal de 1 pouce est particulièrement mis en avant, en position centrale d’un très large cercle qui englobe aussi les autres capteurs ainsi que le double flash LED. Pourtant, le Xiaomi 13 Pro pourrait aussi intégrer ce capteur de 1 pouce, le Sony IMX989 de 50 mégapixels prometteur de photos exceptionnelles. Il semble donc que l’arrière du Xiaomi 12S Ultra soit principalement organisé de la sorte pour mettre en avant ce capteur d’exception, mais sur le Xiaomi 13 Pro, il serait rendu aussi discret qu’un autre avec un îlot beaucoup plus sage.

Quelles caractéristiques techniques pour le Xiaomi 13 Pro ?

Mis à part la partie photo qui devrait donc s’appuyer sur un capteur principal de 1 pouce Sony IMX989, mais dont on ne connait pas encore les caractéristiques des autres modules, le Xiaomi 13 Pro devrait embarquer un écran AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition de 1440x3210 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agirait d’une surface d’affichage fabriquée par Samsung et elle aurait les bords incurvés. Le mobile disposerait de 12 Go de mémoire vive, au moins sur l’une de ces déclinaisons avec une possibilité d’ajouter de la mémoire virtuelle, en cas de besoin et après redémarrage de l’appareil. Il serait animé par la prochaine puce haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui devrait être officialisée courant novembre par le fondeur américain.