Le design du Samsung Galaxy A24 et les principales caractéristiques dans la nature

Samsung prépare le renouvellement de ses gammes de smartphones et devrait prochainement annoncer les séries Galaxy A24, Galaxy A34 et Galaxy A54. Selon une source jugée plutôt sérieuse, il semble que le Galaxy A24, un modèle de milieu de gamme soit l’objet d’une fuite sur ses caractéristiques techniques. En outre, un rendu particulièrement réaliste de ce qui pourrait être le prochain Galaxy A24 de Samsung est apparu sur la toile.

Un design montrant un écran aux coins très arrondis

Sur le visuel publié de l’appareil, on peut y voir la face avant, mais également le bloc d’optiques installé dans le coin supérieur à gauche. Le mobile semble avoir une forme plus arrondie au niveau des coins avec une bordure qui serait extrêmement fine et un poinçon au niveau central. À l’arrière, les capteurs seraient alignés dans le sens de la hauteur avec un flash central sur la même ligne horizontale que le troisième capteur, le tout intégré dans une forme ovoïdale de la même couleur que le reste de la coque arrière. Les profils semblent chromés.

Quelles caractéristiques techniques pour le Galaxy A24 ?

Concernant la fiche technique, il se murmure que le mobile de Samsung aurait un écran AMOLED d’une diagonale de 6,24 pouces avec une définition FHD+ soit 1080x2400 pixels. La surface d’affichage aurait une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone serait animé par une nouvelle puce développée et fabriquée par Samsung, un Exynos 7904 qui serait associé à 6 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage interne. Il est possible que d’autres déclinaisons soient aussi proposées afin de créer différents prix.

Le Samsung Galaxy A24 serait alimenté par une batterie d’une capacité de 4000 mAh. Pour les photos, à l’avant, il y aurait un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. À l’arrière, le capteur principal serait un module de 48 mégapixels. Il y aurait également un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle tandis qu’un capteur à macro serait aussi présent avec 5 mégapixels.

Ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur demandant à être confirmée par Samsung lors de l’annonce officielle de la disponibilité du Galaxy A24.