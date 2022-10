Apple confirme que les prochains iPhone auront un port USB-C

Alors que la Commission européenne va interdire la commercialisation d’appareils électroniques qui n’ont pas un connecteur USB-C à l’horizon 2024, de très nombreux fabricants ont déjà anticipé et proposent une telle connectique sur leurs dispositifs. Même Apple dont certains modèles d’iPad sont déjà passés à la connectique USB-C doit s’y plier. Ainsi, le vice-président du marketing mondial, Greg Joswiak a déclaré au Wall Street Journal que la firme allait effectivement passer à l’USB-C en raison des nouvelles directives de la Commission européenne tout en disant qu’il ne pensait pas que cela soit la bonne solution.

Apple avait la solution ?

Joswiak explique que les querelles entre Apple et les instances européennes ont débuté il y a 10 ans maintenant et c’était plus précisément au sujet du port micro-USB alors que la marque proposait exclusivement un port Lightning sur tous ses appareils. À l’époque, Apple voulait proposer des adaptateurs d’alimentation USB pouvant supporter différents types de câbles. Avec des câbles détachables, la société américaine permettait de choisir le câble qui convient à l’appareil que ce soit un de la marque ou d’une autre. Toutefois, la Commission européenne n’a pas retenu cette solution et rend obligatoire l’utilisation d’un port USB-C sur les appareils électroniques commercialisés à partir de 2024.

Les autres caractéristiques attendues pour les iPhone 15

Alors même que les iPhone 14 n’ont que quelques mois, les premières rumeurs concernant les successeurs arrivent déjà. Ils se pourraient qu’ils soient effectivement dotés d’un port USB-C abandonnant donc le fameux Lightning qui aura pourtant bien résisté. Il se dit aussi que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max aurait une capacité de mémoire vive de 8 Go tandis que les versions non Pro auraient les 6 Go qu’ils possèdent actuellement. Nous avons aussi entendu parler de l’intégration d’un capteur photo type téléobjectif sur les versions Pro qui pourraient permettre d’offrir un vrai zoom optique aux téléphones. Bien entendu, toutes les indiscrétions sont à prendre avec les pincettes de rigueur en attendant que les choses se précisent. Rappelons que la prochaine série de smartphones Apple iPhone 15 est attendue pour le mois de septembre 2023.