Bon plan : Obtenez un forfait mobile 50Go à moins de 10€ avec Prixtel

Vous avez des difficultés à décider quelle enveloppe data choisir ? On sait bien que notre consommation de data varie d'un mois à l'autre selon nos envies et nos besoins... Eh bien, nous avons le forfait parfait : la série limitée Oxygène de Prixtel ! De 50Go à 130Go, neutre en CO2, sans engagement, dès 9,99€ par mois ; venez la (re)découvrir dans cet article !

Prixtel et sa série limitée flexible, neutre en CO2 et économique

L'opérateur propose en ce moment une série limitée avec de 50Go à 130Go d'internet en France métropolitaine, vous permettant de vous sentir libre d'adapter l'usage de vos gigas en fonction de vos envies et de vos besoins, et ce, d'un mois à l'autre ! Plus besoin de changer de forfait mobile, avec l'offre Oxygène, vous avez le choix parmi trois paliers data : 50Go, 90Go et 130Go. À chacun de ces paliers est attribué un tarif spécifique. En plus d'avoir une enveloppe data variable, vous payez le prix juste !

Neutre en CO2 ? Oui, l'opérateur est membre du Climate Act et s'attelle à proposer des forfaits neutres en CO2. Pour compenser les émissions de CO2e générées par l'utilisation de ces derniers et par l'activité de l'entreprise, il a mené différentes actions en France, labellisées Bas Carbone. À titre d'exemples, il a planté quelque 9000 pins et chênes sur son parc situé dans le Loir-et-Cher, modernisé trois exploitations agricoles qui souhaitaient réduire leur empreinte écologique ou encore reforesté la région Centre-Val-de-Loire avec 35000 arbres. Son objectif est ambitieux : réduire à zéro les émissions de CO2e d'ici 2040.

Ce mois de novembre, Prixtel s'associe avec Sea&co pour récupérer 2,7 tonnes de pneus immergés dans la Calanque des Trous à Marseille.

Par ailleurs, avec l'offre Oxygène, les prix proposés ne sont pas valables uniquement la première année d'abonnement. Pas besoin de vous inquiéter au bout du 11ème mois pour trouver une nouvelle offre mobile moins chère, ici les prix restent tels quels !

Les garanties de l'offre Oxygène : de 50Go à 130Go

Avec l'offre Oxygène, vous aurez la possibilité de surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine ! En effet, si vos besoins sont peu élevés, vous pouvez utiliser le premier palier data, dont la limite se situe à 50Go. Ce dernier est facturé à 9,99€ par mois. Pour profiter du second palier, qui offre de 50Go à 90Go, il vous faudra verser la somme de 12,99€ par mois. Enfin, pour faire le plein de data, à hauteur de 130Go, vous vous acquitterez de 15,99€ par mois.

Vous voyagez de temps à autre en Europe et dans les départements d'outre-mer ? Bonne nouvelle, l'opérateur vous fournit jusqu'à 20Go utilisables depuis ces destinations !

Du côté des conditions inhérentes aux communications, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Notez toutefois que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction de ces derniers seront facturés au tarif en vigueur.

Pour finir, sachez que l'offre Oxygène est sans engagement. Vous pourrez ainsi mettre fin à votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge.