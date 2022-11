Google Pixel 7 Pro vs iPhone 14 Pro : lequel acheter ?

Les smartphones haut de gamme de Google et d’Apple sont disponibles. Mais entre l’iPhone 14 Pro et le Pixel 7 Pro, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à faire votre choix.

Le design de l’iPhone 14 Pro est remarquable par ses lignes arrondies dans les coins, ses profils plats tout comme son dos et le fait qu’il soit décliné en différents coloris tous aussi agréables les uns que les autres n’enlèvent rien. Le Pixel 7 Pro a des formes plus conventionnelles sauf pour sa partie arrière où une bande occupe toute la largeur de l’appareil pour intégrer les capteurs photo alors qu’ils sont dans le coin supérieur gauche sur le mobile Apple. Des deux, c’est l’iPhone 14 Pro qui est le plus léger avec 206 grammes contre 212 grammes pour le mobile Google. C’est aussi le plus compact et le plus fin mesurant 7,85 mm de profil contre 8,9 mm.

Lequel est le plus performant ?

Le smartphone le plus performant est celui d’Apple qui embarque une puce A16 Bionic contre un chipset Tensor G2 qui ne démérite pas pour autant surtout qu’il est associé à 12 Go de mémoire vive permettant d’offrir une parfaite fluidité. L’iPhone 14 Pro dispose de 6 Go de RAM, mais cela suffit aussi à proposer une expérience tout à fait agréable et sans aucune saccade grâce notamment à un système optimisé, iOS sur le mobile Apple contre Android 13 sur le Pixel 7 Pro. Comptez sur une capacité de stockage de 128 ou 256 Go sur le modèle Google sans possibilité d’étendre cette mémoire avec une carte. L’iPhone 14 Pro est décliné en 128, 256, 512 Go et 1 To. Ce dernier est alimenté par une batterie d’une capacité de 3200 mAh contre 5000 mAh pour le Google. Les deux peuvent se recharger sans fil.

Quel écran est le plus intéressant ?

L’écran le plus grand est installé en façade du Pixel 7 Pro avec une diagonale de 6,7 pouces sur une dalle AMOLED avec une définition de 1440x3120 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 10 à 120 Hz assurant une compatibilité avec les formats HDR10+ et Dolby Vision. C’est aussi le cas de l’écran de l’iPhone 14 Pro, aussi sur une dalle AMOLED de 1 à 120 Hz sur 1179x2556 pixels, mais de 6,1 pouces en diagonale. Les deux smartphones sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6 avec un léger avantage pour le mobile Google offrant du Wi-Fi 6E. Ils sont NFC, Bluetooth. Ils sont également certifiés IP68, ce qui les rendant totalement étanches à l’eau et à la poussière.

Lequel produit les plus belles photos ?

Enfin, pour la partie photo, le Pixel 7 Pro est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé avec un capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels doublement stabilisé avec la possibilité de zoomer en optique 5x. Notez aussi la présence d’un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. L’iPhone 14 Pro profite d’un capteur principal de 48 mégapixels et de deux capteurs de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x. Selon le laboratoire indépendant DxOMark, c’est le Google Pixel 7 Pro qui produit les plus beaux résultats en photo obtenant un score de 147 contre 146 pour l’iPhone 14 Pro. Ce dernier s’en tire mieux sur la partie selfie où il domine son adversaire du jour décrochant un score de 145 contre 142 pour le mobile Google.