Xiaomi 12T : Déjà en promotion exceptionnelle, il est à seulement 529€ chez ce marchand !

Le Xiaomi 12T est sorti le mois dernier. Il s'agit du dernier smartphone dévoilé par Xiaomi. Il est équipé pour concurrencer les plus grands et possède un fiche technique incroyable. Nous avons trouvé son meilleur prix et ce smartphone profite d'une belle réduction en ce moment. On vous détaille ce bon plan.

Le Xiaomi 12T pourrait être qualifié de "tueur de géants", créé pour concurrencer les smartphones haut de gamme d'Apple ou Samsung, il possède une fiche technique incroyable pour son prix :

La charge ultrarapide à 120W (charge complète en 30 minutes)

Écran AMOLED de 120Hz de taux de rafraîchissement

Capteur photo de 108 mégapixels

Une énorme batterie de 500 mAh

Le Xiaomi 12T possède toutes les qualités pour plaire. Sa polyvalence permet de tout faire en mieux, il sera un allié parfait pour le quotidien et dans la durée. Son prédécesseur, le Xiaomi 11T était déjà une belle réussite, le 12T est encore meilleur. Ce bijou est actuellement en réduction, son prix passe de 649€ à 529,99€ chez Rakuten. En plus, vous bénéficiez de 53€ de bon d'achat si vous faites partie du Club R, afin de faire passer son prix en dessous des 500€. Une réduction incroyable pour un smartphone aussi récent et performant.

Écran et design du Xiaomi 12T

Le 12T se décline en trois couleurs différentes : noir, argent et bleu. Il pèse 202 g et a pour dimensions 163,10 x 75,9 x 8,6 mm. En ce qui concerne la connectique, il comprend un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est compatible avec les cartes nano SIM. Le smartphone 12T est équipé d'un écran AMOLED de 2712 X 1220 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Quelle autonomie et quelles performances pour le 12T

Sous le capot, le portable opte pour la puce Mediatek Dimensity 8100-Ultra, épaulée par une RAM de 8 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G610 MC6. Du point de vue réseau et connectivité, le mobile est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). L'appareil utilise la version Android 12. Côté endurance, sa batterie est dotée de 5 000 mAh de capacité. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, tirez parti de la charge ultrarapide 120 W.

Photos et vidéos du Xiaomi 12T

Le 12T embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 108 Mpx et une ouverture relative de f/1.7. Pour sa part, le deuxième objectif arrière propose 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant se caractérise, lui, par 20 Mpx de résolution. Sur le plan des clips vidéo, l'appareil est capable d'enregistrer en 4K@30 IPS. Cet appareil embarque également un stabilisateur optique.