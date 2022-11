Huawei P50 Pocket S, une alternative abordable au Samsung Galaxy Z Flip4 ?

Cela fait quelques années maintenant que Huawei travaille sur des téléphones portables pliants, mais ce n’est que l’année dernière que la société chinoise a officiellement lancé à l’échelle internationale le modèle compact Huawei P50 Pocket au design particulièrement luxueux. Ce dernier propose le même principe de pliure dans le sens horizontal pour une ouverture en hauteur à l’image des Samsung Galaxy Z Flip4 et Motorola Razr 2022. Désormais, il va aussi falloir compter sur un nouveau modèle, le Huawei Pocket P50 S. Celui-ci trouve son inspiration, directement dans le modèle Pocket P50 S se présentant comme un appareil plus abordable. Il est ainsi décliné en plusieurs coloris : noir, bleu, argent, vert, jaune et rose. Il propose exactement les mêmes dimensions que la version classique soit une hauteur de 170 mm lorsqu’il est ouvert et 87,3 mm seulement quand il est plié. Il fait 75,5 mm de largeur et 7,2 mm de profil contre 6,9 mm d’épaisseur pour le Samsung Galaxy Z Flip4.

Les mêmes écrans, mais un processeur différent

Le nouveau smartphone Huawei Pocket P50 S profite toujours de deux écrans, l’un externe circulaire et l’autre interne pouvant se replier sur lui-même pour offrir une extrême compacité au téléphone. Totalement ouvert, l’écran interne mesure 6,9 pouces avec une dalle OLED flexible proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. L’écran externe propose le même diamètre de 1,04 pouce que le P50 Pocket avec une fréquence de 60 Hz et un taux tactile de 120 Hz. La définition est identique au P50 Pocket. L’une des différences entre les deux appareils est la présence, pour celui-ci d’un chipset Qualcomm Snapdragon 778G version 4G contre un Snapdragon 888 version 4G sur le P50 Pocket, comme pour le Nova 9 de la marque. Le mobile est proposé avec 128, 256 ou 512 Go d’espace de stockage sachant qu’il supporte l’insertion d’une carte mémoire NM, format propriétaire Huawei.

Le nouveau modèle a un capteur photo en moins à l'arrière mais la même connectivité

La partie photo est identique au modèle classique avec un capteur principal de 40 mégapixels f/1.8 et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels f/2.2. Il y a un zoom numérique jusqu’à 10x. Le P50 Pocket dispose d’un troisième objectif de 32 mégapixels, ce qui n’est pas le cas du P50 Pocket S. Par contre, le capteur à selfie est le même, un module de 10,7 mégapixels. La capacité de la batterie est de 4000 mAh, comme le P50 Pocket supportant la charge à 40 watts. Côté connectivité, il est limité à la 4G, propose du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 ainsi que du NFC. Son lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil.

Le smartphone pliant Huawei P50 Pocket S devrait être proposé uniquement en Chine. Il est disponible en précommande à un prix de 840 € HT pour la version avec 128 Go d’espace de stockage à bord.