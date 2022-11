Xiaomi 12 Pro : Une promotion de 27% avant le Black Friday pour ce smartphone premium !

Le Xiaomi 12 Pro est le smartphone haut de gamme de la marque chinoise. Un smartphone qui a tout pour plaire et pour concurrencer les meilleurs smartphones premium comme l'iPhone 14 ou le Samsung Galaxy S22. Il possède même divers avantages par rapport à ses concurrents :

La charge ultrarapide 100% en 18 minutes

Un excellent écran

Une fiche technique musclée

Ce smartphone est sorti au prix de 1099€, il est aujourd'hui au prix de 798,99€ sur Rakuten soit une réduction de 27% ! De plus, en faisant parti du Club R vous pouvez recevoir 39,95€ en bon d'achat valable sur votre prochain achat chez Rakuten.

Un portable avec un écran haute qualité

Le 12 Pro se décline en quatre couleurs différentes (noir, bleu, vert et rose). Il pèse 204 g et a pour dimensions 163.3 x 74.6 x 8.16 mm. Au niveau de la connectique, il est doté d'un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Le smartphone 12 Pro est équipé d'un écran AMOLED d'une diagonale de 6,73 pouces, de 2400 X 1080 px de définition et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Quelles performances et quelle endurance pour ce Xiaomi 12 Pro ?

Sous le capot, le mobile embarque une puce Snapdragon 8 Gen 1, épaulée par une RAM de 8 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Ce SoC propose aussi une puce graphique Adreno 730. Sur le plan connectivité et réseau, le mobile est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). L'appareil utilise la version Android 12. La batterie est compatible avec la charge sans fil et la charge rapide (120 W). D'un point de vue de l'autonomie, sa batterie possède une capacité de 4 600 mAh.

Que nous promet ce 12 Pro côté photos ?

Du côté de la photographie, quatre objectifs sont présents sur le 12 Pro, trois à l'arrière et un module frontal pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.9. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il a 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.9. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. L'objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 32 Mpx. Le 12 Pro vous permettra par ailleurs de réaliser ou éditer vos vidéos en 8K@24 fps. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.