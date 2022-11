iPhone V, le premier iPhone pliant qui n’est pas fabriqué par Apple, mais par un ingénieur chinois

Alors que les smartphones pliants commencent à se démocratiser pour toucher un public large et que la plupart des marques travaillent sur le sujet, un ingénieur chinois a réussi à créer son propre iPhone pliant, grillant ainsi la priorité à la marque à la pomme qui ne semble pas pressé de sortir le sien, attendant certainement que les autres essuient les plâtres.

Fruit de plusieurs mois de travail, le prototype a été élaboré à partir de composants d’un vrai iPhone. L’ingénieur a ainsi pu répartir les éléments entre la partie haute et la partie basse et installer une charnière entre les deux. La charnière a été récupérée sur le Motorola Razr qui semble avoir été préféré au mobile pliant de Samsung, car moins marquée au centre. Outre les composants, il a fallu aussi et surtout intégrer un écran flexible, ce qui aurait représenté la principale difficulté de l’exercice.

Le résultat est tout à fait fonctionnel et une vidéo a ainsi pu être publiée sur la plateforme YouTube montrant le mobile en état de marche. Quelques compromis ont dû être faits notamment au niveau de la batterie (beaucoup plus petite que les autres mobiles pliants et l’absence de quelques composants comme le deuxième haut-parleur). Le mobile est bien animé par iOS avec, toutefois, quelques difficultés, car le système d’Apple n’est pas (encore) pensé pour s’adapter à un usage pliant.

iPhone pliant, pas encore dans les cartons d'Apple ?

Décidément, après la personne qui a créé un iPhone doté d’un port USB-C et maintenant ce modèle d’iPhone pliant, il semble que les ingénieurs hors Apple soient plus inventifs ou en tout cas veulent montrer que technologiquement, il est parfaitement possible de répondre à certaines attentes.

Reste encore à savoir si le marché est prêt pour l’une ou l’autre de ces innovations même si la première n’en est pas vraiment une, mais plutôt un changement de technologie, une chose qu’Apple voit d’un mauvais œil surtout si on lui force la main pour l’adopter ne l’ayant pas décidé. Il se murmure que le premier produit Apple pliant ne serait pas un iPhone...