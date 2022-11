Leitz Phone 2, un deuxième smartphone au look original signé Leica

La société Leica propose depuis plusieurs décennies des optiques et des objectifs de très haute qualité pour les appareils photo, mais s’est également associée avec des marques comme Sharp, Huawei et plus récemment Xiaomi pour optimiser le rendu des photos prises avec des téléphones portables. Mais, parallèlement à ces partenariats, l’entreprise avait proposé il y a un peu plus d’un an maintenant le Leitz Phone 1 malheureusement non commercialisé en France. Le nouveau smartphone Leica Leitz Phone 2 utilise le même principe pour le design à l’arrière avec un large cercle qui occupe presque la totalité de la largeur de l’appareil et qui peut être protégé par un capuchon comme on peut le faire pour les objectifs des appareils photo classiques.

Le nouveau modèle propose, en outre, des profils beaucoup plus anguleux que les précédents qui étaient très arrondis. En fait, le Leica Leitz Phone 2 s’inspire d’un autre smartphone, le Sharp Aquos R7 comme le Leitz Phone 1 utilisait le même châssis et les composants du Aquos R6. Le nouveau mobile Leica est proposé uniquement en blanc. Il fait 211 grammes avec des dimensions de 161x77 mm pour une épaisseur de 9,3 mm. Il est certifié étanche IP68.

Une fiche technique très haut de gamme

Le smartphone Leica Leitz Phone 2 est équipé d’un écran AMOLED de 6,6 pouces affichant une définition de 1260x2730 pixels avec une fréquence de rafraîchissement impressionnante de 240 Hz alors que les modèles haut de gamme actuels proposent du 120 Hz au maximum. C’était déjà le cas sur le Leitz Phone 1. Il supporte le format Dolby Vision. L’écran intègre un lecteur d’empreinte digitale à ultrason comme le Vivo X80 Pro, par exemple. La nouvelle version est animée par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage interne. Il y a une batterie d’une capacité de 5000 mAh à l’intérieur. Pour la partie photo, importante pour la marque, il est équipé d’un capteur de 1 pouce embarquant 47 mégapixels. L’objectif comporte 7 lentilles et il ouvre à f/1.9 avec une longueur focale de 19 mm. Il est accompagné d’un capteur secondaire de 1,9 mégapixel pour l’optimisation des portraits. Le capteur pour les selfies est un modèle de 12,6 mégapixels.

Le smartphone est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle développée par Leica. Des widgets spécifiques sont disponibles représentant des images prises par les photographes de la marque. On peut aussi compter sur la présence d’une fonction Leitz Look qui simulent les objectifs Leica M. Le son produit par l’obturateur peut être personnalisé.

Le nouveau smartphone Leica Leitz Phone 2 sera disponible uniquement au Japon pour un prix de 1570 € environ hors taxes à partir du 18 novembre.