Black Friday Smartphone Amazon : Découvrez les smartphones Xiaomi, Samsung, à moins de 150€ !

La période de réduction phare de l'année est là ! C'est maintenant le moment de profiter de réductions folles sur des dizaines de références de smartphones. Le moment est venu de se faire plaisir ou de faire plaisir à vos proches avec cette sélection de smartphones à petit prix ! Pour moins de 150€ vous avez accès à plusieurs références intéressantes. Faisons le tour ensemble des meilleures promotions.

Xiaomi Redmi 10 : Un smartphone pas cher à son meilleur prix !

Le Xiaomi Redmi 10 a réussi son pari. Ses performances convaincantes et son tout petit prix en font un smartphone parfait pour les petits budgets. Il sera parfait en tant que premier smartphone pour votre adolescent qui réclame le sien depuis 2 ans. Son bon écran et ses bonnes performances sont ses points forts. C'est un smartphone avec le meilleur rapport qualité/prix de l'année, encore plus avec cette promotion ! Introuvable à moins de 150€, Amazon fait passer son prix à 135€ au lieu de 169,90€, une belle affaire !

Le Xiaomi Redmi 10A : Le même, encore moins cher !

Vous souhaitez un smartphone aussi performant et encore moins cher ? Vous êtes au bon endroit ! Le Xiaomi Redmi 10a reprend beaucoup de caractéristiques techniques du Redmi 10, tout en faisant quelques concessions pour être à un prix encore plus attractif. Des performances moindres, un écran pas aussi performant, mais une bonne batterie ce qui en fait un smartphone agréable pour le quotidien tout de même. Son prix passe à 109€ au lieu de 127,99€, il risque d'être vite en rupture de stock.

Samsung Galaxy M13 : Une très belle promotion pour ce smartphone performant

Bon je spoil, il est à 159€, un peu au-dessus du budget annoncé plus haut. Mais nous étions obligés de vous présenter ce Samsung Galaxy M13 performant à un prix qui reste totalement acceptable d'autant plus avec cette promotion Amazon. Son prix passe de 189,89€ à 159€ durant une durée limitée. C'est son meilleur prix, tout site confondu ! Vous ne le trouverez pas moins cher ailleurs et il a des arguments de taille malgré son petit prix. Triple caméra 50 mégapixels, un écran performant et une solide autonomie ! Que demander de plus ?