Le futur Samsung Galaxy A14 5G commence à livrer ses premiers secrets techniques intéressants

Début octobre, nous avons quelques informations plutôt sérieuses sur l’aspect esthétique du prochain smartphone Samsung Galaxy A14 5G qui est pensé pour l’entrée de gamme. En effet, des rendus particulièrement réalistes ont été publiés sur la toile montrant un dos totalement plat avec trois capteurs photo à fleur de plan et une encoche au centre au niveau de l’écran. Les formes des profils sont assez arrondies pour proposer une prise en main aussi agréable que possible. Maintenant, il semble que l’on connaisse le processeur qui animera le Galaxy A14 5G.

Une version avec un chipset Exynos et une autre avec du MediaTek

En effet, le téléphone portable portant la référence SM-A146B a récemment rendu ses résultats publics à la faveur d’un passage sous l’outil de mesure de performances Geekbench. La fiche de résultat mentionne la présence d’un chipset Exynos qui n’a pas encore été officiellement annoncé par Samsung, son fabricant, l’Exynos 1330. Or, quelques jours plus tard, une nouvelle fiche de résultat est publiée avec le téléphone portable référencé sous le numéro de modèle SM-A146P révélant ainsi qu’il pourrait y avoir une autre version du Galaxy A14 5G porteur, cette fois, d’un Soc MediaTek. Les scores obtenus sont inférieurs à ceux du SM-A146B intégrant un processeur Exynos. Cela se vérifie à la fois sur les résultats monocœur et multicœur.

Un mobile livré sous Android 13

La fiche publiée par Geekbench qui concerne le Galaxy A14 5G alimenté par un chipset MediaTek nous apprend qu’il sera livré avec 4 Go de mémoire vive et qu’il sera animé par Android 13. Il est possible qu’une autre version avec plus de mémoire vive soit aussi proposée par le fabricant sur certains marchés, ce qui lui permet de présenter une offre plus large qui peut s’adresser à un public plus nombreux. Les rendus publiés plus tôt suggèrent que l’appareil disposera de trois capteurs photo au dos avec un quatrième objectif photo, en position frontale, intégré au sein d’une encoche en haut de l’écran. Il se murmure qu’il pourrait disposer d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh. Nous pensons que les deux versions s’appuieront sur ses composants, le processeur étant la principale différence ainsi que leur prix.