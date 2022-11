Black Friday 2022 chez Honor : des offres complètement folles sur des smartphones, PC et objets connectés de la marque

Le Honor 70, le Honor 50 et le Honor Magic 4 Pro à prix cassés

Renouant avec la 5G et les services Google, la marque chinoise propose, à travers ces nouveaux modèles, une expérience complète alliant design premium, hautes performances et confort d’utilisation. A l’occasion du Black Friday, trois de ces modèles sont notamment mis en avant, à travers des promos valables sur la boutique en ligne officielle de la marque (HiHonor).

Honor 70 5G en promotion à partir de 419,90€

Equipé d’un triple capteur arrière, incluant un capteur Sony IMX800 de 54 mégapixels, ce smartphone au design ultra fin et léger est le nouveau joujou des vloggeurs avec son mode Solo Cut, son écran OLED de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz et sa batterie de 4800 mAh compatible Honor SuperCharge de 66 W.

Voici les promos à saisir pour ce modèle jusqu’au 30 novembre :

50€ de remise immédiate

50 € de coupon

30 € de bonus de reprise

des écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro ( valeur 199€) et une coque gratuite

250 € de remise immédiate sur le Honor 50 5G (128 Go)

Premier smartphone Honor de l’ère post-Huawei, le Honor 5G se dote d’un bel écran OLED incurvé de 6,57 pouces rafraîchi à 120 Hz, d’une quadruple caméra arrière avec un capteur principal de 108 mégapixels et d’un capteur selfie de 32 mégapixels ouvrant à 90°.

Idéal pour le vlogging, ce modèle est proposé à prix fracassé sur HiHonor avec 250 € de remise immédiate à l’achat. Jusqu’au 30 novembre, ce Smartphone Honor passe au prix de 299,90€ au lieu de 549,90€

Honor Magic 4 Pro : 100€ de remise immédiate

Nouveau fer de lance de la marque, le Honor Magic 4 Pro est THE photophone du moment avec son système de triple caméra Ultra Fusion et sa certification/ IMAX enhanced. Puissant et fiable, ce modèle ultra Premium embarque une batterie de 4600 mAh qui se recharge à 100% en 30 minutes avec la SuperCharge filaire et sans fil à 100W.

Pour le Black Friday 2022, Honor offre une remise immédiate de 100€ et 50 € de bonus de reprise ainsi qu'une coque gratuite.

Les bons plans PC et tablettes pour le Black Friday chez Honor

Honor est également bien présent sur les marchés des tablettes et PC, avec des appareils aux caractéristiques avant-gardistes, pensées pour la performance et une expérience d’utilisation complète, intuitive et immersive, tout en gardant un prix contenu.

Pour le Black Friday 2022, la marque chinoise rend plusieurs de ces appareils hi-tech plus accessibles que jamais, à travers des promos concernant notamment la nouvelle tablette Honor Pad 8 et le PC Honor MagicBook 16 AMD.

50 € de réduction immédiate sur la Honor Pad 8

Avec son superbe écran 2K de 12 pouces avec technologie de protection des yeux et ses 8 haut-parleurs, la Honor Pad 8 promet une expérience ultra immersive, aussi bien audio que vidéo. Polyvalente et ultra réactive, cette tablette jouit par ailleurs d’une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 14 heures de lecture vidéo en local grâce à sa grosse batterie de 7 250 mAh. Jusqu’au 30 novembre 2022 (inclus), la Honor 8 est proposée à seulement 299,9 € au lieu de 349,9 € sur la boutique HiHonor.

250 € de réduction immédiate sur le Honor MagicBook 16 AMD

Si vous recherchez un nouveau PC portatif aussi puissant qu’élégant, et capable de répondre aux besoins pro, alors le Honor MagicBook 16 AMD est parfait pour vous. Avec son superbe écran IPS FullView de 16 pouces rafraîchi à 144 Hz et son processeur AMD Ryzen Série 5000, ce PC portatif a ce qu’il faut pour vous combler. Compatible HONOR Connect, il permet par ailleurs une expérience collaborative au top avec les autres appareils de l’écosystème Honor.

Pour le Black Friday, Honor offre une réduction immédiate exceptionnelle de 250 € sur ce MagicBook 16 AMD avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Jusqu’au 30 novembre 2022 (inclus), vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 749,99 € au lieu de 999,99 € sur la boutique en ligne HiHonor.

20 € de réduction immédiate sur le Honor Band 6

Succédant au Band 5, le Honor Band 6 est le dernier bracelet connecté de la marque. Il se distingue notamment par son grand écran AMOLED de 1,47 pouces et son autonomie en veille exceptionnelle : jusqu’à 14 jours ! Idéal pour suivre son bien-être et son activité physique au quotidien, cet accessoire embarque notamment la fonction de Suivi du niveau d’oxygène dans le sang (SpO2). A l’occasion de ce Black Friday, le Honor Band 6 est proposé à seulement 19,99 € au lieu de 39,99 €, soit 20 € de réduction immédiate. Cette offre est valable sur la boutique HiHonor jusqu’au 30 novembre 2022 (inclus).