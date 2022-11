iPhone 15 : Apple réfléchirait à proposer des éléments de design des précédents iPhone

La prochaine série des iPhone 15 ne sera très probablement pas officielle avant le mois de septembre prochain et il reste donc du temps avant que l’on ne sache réellement et de manière certaine quelles sont les formes des futurs mobiles de la marque à la pomme. Pourtant, certaines rumeurs s’élèvent déjà concernant leur design. En effet, c’est ShrimpApplePro qui publie un message sur le réseau social Twitter mentionnant le fait que l’iPhone 15 pourrait avoir une courbe naturelle au niveau de ses profils. Cela va à l’encontre du choix actuellement fait pour les profils des iPhone 14 qui se montrent effectivement totalement plats avec un très léger angle, mais que plusieurs utilisateurs peuvent trouver saillants et faire, finalement, que le mobile est délicat à prendre en main.



Apple iPhone 5C

Un profil arrondi vers l’arrière et à angle droit à l’avant

En arrondissant légèrement au moins une partie de ses profils, les iPhone 15 pourraient bénéficier d’une prise en main plus agréable et plus facile. C’est notamment le cas de la quasi-totalité des smartphones sous Android à part peut-être le Nothing phone (1) qui s’inspire directement du design des téléphones Apple et les Redmi Note 11 Pro de Xiaomi, par exemple, offrant des profils très plats, similaires. Si la rumeur se confirme, cela signifie que les iPhone 15 auront des profils latéraux à l’arrière qui seront arrondis tandis que la partie vers l’avant aura le même angle droit. Ce design fait penser à celui proposé pour l’iPhone 5C en 2013, soit un bon de 10 ans en arrière.

Reste à savoir si « ces nouvelles lignes » séduiront autant à l’œil qu’en main, les fabricants devant toujours faire le meilleur compromis entre un appareil qui soit le plus beau tout en étant le plus ergonomique possible. Il reste encore beaucoup de temps avant la confirmation du design des prochains iPhone 15 et nul doute que d’ici la présentation officielle, d’autres rumeurs parviendront jusqu’à nous et que nous ne manquerons pas relayer.