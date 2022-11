Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition, une édition très spéciale limitée à 2000 exemplaires à l’épreuve du temps

La marque Xiaomi a conclu un partenariat avec l’artiste new-yorkais Daniel Arsham afin de confectionner une édition spéciale du smartphone Xiaomi 12T Pro. Cela donne le Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition qui ressemble à une véritable « œuvre d’art » et limité à 2000 exemplaires. En voici tous les détails.

Il y a peu de temps, Xiaomi officialisait son nouveau smartphone puissant, le Xiaomi 12T Pro. Désormais, il va aussi falloir compter sur une version très spéciale de ce téléphone puisque la marque chinoise a collaboré avec l’artiste new-yorkais Daniel Arsham pour donner naissance au Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition. L’artiste a pu expérimenter pour la première fois la création des textures de ses propositions sculpturales d’obsolescence et d’érosions naturelles sur un smartphone. Il a ainsi cherché à transformer cet objet qu’est un téléphone en une œuvre d’archéologie fictive et intemporelle que l’on ne retrouve dans aucun musée ou aucune galerie d’art.

Daniel Arsham a ainsi commenté : « Je suis toujours intéressé par le fait d'amener mon travail dans des domaines qui ne font pas partie du milieu artistique traditionnel. J'ai abordé le Xiaomi 12T Pro comme une sculpture ayant un autre but que celui d’un objet fonctionnel ; dans 20 ans, les personnes qui auront ce téléphone ne l'utiliseront plus comme un téléphone mais comme une œuvre d’art, associé à un moment particulier dans le temps et le portant au-delà de sa fonctionnalité. »

Un modèle fabriqué à 2000 exemplaires bientôt disponible

Le smartphone Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition est livré avec plusieurs fonds d’écran spécifiques ainsi qu’un châssis illustrant l’érosion naturelle. La boîte de l’appareil est également remarquable, reprenant les motifs inscrits à l’arrière du mobile.

La configuration technique du mobile est strictement identique à celle de la version classique du Xiaomi 12T Pro. Le smartphone est fabriqué à 2000 exemplaires. Il sera disponible à la vente à partir du 16 décembre 2022 sur le site highsnobiety.com, mi.com ainsi que dans le pop-up store Xiaomi x Daniel Arsham à Berlin du 16 au 17 décembre. Il est proposé à un prix de 899,99 €.