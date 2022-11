Forfait mobile : Derniers jours des promotions B&You Black Edition dès 4.99€ chez Bouygues Telecom !

Deux forfaits B&You Black Edition

Si le Black Friday a eu lieu vendredi dernier, certaines enseignes jouent les prolongations en proposant des offres promotionnelles exceptionnelles valables encore quelques jours. C'est le cas de l'opérateur Bouygues Telecom qui a mis en avant la semaine dernière deux séries spéciales B&You Black Edition.

Ces séries spéciales sont une exclusivité web et réservées aux nouvelles souscriptions. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'un ou l'autre de votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans frais.

Pour profiter de l'offre 500Mo ou de l'offre 100Go, il vous faudra souscrire avant demain soir, 23h59 !

500Mo et 100Go à prix cadeau

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous aurez l''opportunité de communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM !

Le forfait idéal pour les petits budgets est le forfait B&You Black Edition 500Mo. À 4,99€ par mois, vous pourrez profiter de 500Mo dans la zone Europe (UE/DOM/Métropole), principalement pour consulter quelques sites internet - hors streaming - et d'éviter le hors-forfait.

Si vous souhaitez faire le plein de data, vous pouvez opter pour le forfait B&You Black Edition à 15,99€ par mois. Vous pourrez vous connecter sur le web en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 100Go prévus à cet effet et apprécier jusqu'à 20Go (inclus) lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. En plus, l'opérateur vous offre le premier mois d'abonnement !