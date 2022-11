Les capacités des batteries des Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont connues

Les prochains smartphones de la marque Samsung, les Galaxy S23 sont l’objet de toutes les attentions bien avant leur présentation officielle. Plusieurs rumeurs insistantes se font entendre à leur sujet et cette fois, ce sont les capacités des batteries des modèles Galaxy S23 et Galaxy S23+ qui se dévoilent. Le passage à la certification FCC auquel tous les appareils électroniques doivent se soumettre a permis de confirmer les dires. En effet, le smartphone Samsung Galaxy S23 aura bien une batterie d’une capacité de 3900 mAh. Il porte le numéro de modèle SM-S911B. De son côté, le Samsung Galaxy S23+ embarquera une batterie avec une capacité de 4700 mAh. Il arbore le numéro de modèle SM-S916B.

Actuellement, le Galaxy S22 de Samsung est équipé d’une batterie ayant une capacité de 3700 mAh ce qui représente donc un gain de 200 mAh pour son successeur. Même augmentation prévue pour la version Galaxy S23+ puisque son prédécesseur a une batterie de 4500 mAh.

Quelle puissance pour la charge ?

Reste à savoir si les batteries pourront supporter une puissance de charge supérieure à celle qui est acceptée par les unités d’énergie intégrées sur les Galaxy S22 et Galaxy S22+ qui sont de 25 watts. C’est extrêmement peu lorsqu’on sait que certains modèles peuvent supporter jusqu’à 150 watts et donc proposer un temps de chargement beaucoup plus court. Pour le moment, Samsung s’est toujours gardé de vouloir recharger les batteries rapidement, préférant avoir un discours qui dit que les batteries ont une durée de vie plus importante si on ne les charge pas trop vite. Un argument de plus en plus difficile à entendre lorsque certaines marques annoncent des puissances toujours croissantes pour des durées de vie plus importantes également grâce à des technologies de pointe. Nous verrons ce que nous réserve Samsung sur ce point, mais il ne devrait pas y avoir de révolution dans ce domaine pour la série des Galaxy S23.

Quelles autres caractéristiques techniques sont prévues ?

Le Samsung Galaxy S23 et le Galaxy S23+ sont attendus avec une puce Snapdragon 8 Gen 2 à bord ainsi qu’un écran de 6,1 pouces AMOLED 120 Hz pour le premier et de 6,6 pouces AMOLED 120 Hz pour le deuxième. Ils devraient avoir une configuration d’optiques de 50+12+10 mégapixels avec un zoom optique 3x et un capteur à selfie de 32 mégapixels. La présentation officielle doit avoir lieu en début d’année prochaine. Certaines personnes parlent d’une annonce courant janvier tandis que d’autres pensent savoir que le premier Unpacked 2023 se tiendrait courant février.