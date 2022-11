iPhone 14 pas cher : où acheter au meilleur prix avant Noël 2022 ?

L’iPhone 14 à 900 € + un forfait 100 Go chez La Poste Mobile

C’est Noël avant l’heure chez La Poste Mobile ! Pour tous les inconditionnels de la marque à la pomme, l’opérateur lance les hostilités très tôt, avec une offre inédite qui va sûrement faire des heureux sous le sapin.

Dès aujourd’hui, vous pouvez en effet bénéficier d’une énorme réduction sur le prix de vente du dernier iPhone 14 (128 Go). Pour l’occasion, le nouveau flagship d’Apple est en effet proposé à seulement 900 € au lieu de 1 019 € ! C’est 119 € de réduction, dont 50 € sont remboursés après achat.

Pour ce smartphone dernière génération aux performances exceptionnelles, c’est une véritable aubaine !



Et pour vous permettre de profiter pleinement des nombreuses fonctionnalités de ce smartphone, La Poste Mobile associe, à l’achat, son forfait SIM de 100 Go. Sans engagement et compatible 5G, ce forfait mobile donne droit à 100 Go/mois en haut débit, avec la possibilité de recharger en cas d’épuisement. Il inclut également les appels, SMS et MMS en illimité vers et depuis la France et les DOM, ainsi qu’une enveloppe de 15 Go/mois pour vos besoins de connexion à l’étranger.



Ce forfait mobile est facturé en sus, à seulement 14,99 €/mois et est sans engagement.

La qualité de service La Poste Mobile à votre service

En saisissant cette offre, vous vous offrez donc un pack smartphone + forfait mobile à prix canon grâce auquel vous profitez de la qualité de service d’un fournisseur à l’écoute de ses clients.

Présent sur le marché depuis plus de 10 ans, La Poste Mobile est réputé pour la bonne réactivité de son service client. Disponible 6j/7, l’équipe d’assistance répond à toutes vos inquiétudes, par téléphone ou sur son site web.

Dans le cadre de cette offre, plus spécifiquement, La Poste Mobile vous accompagne en vous prêtant un téléphone de rechange en cas de vol ou de perte. Pour ce qui est de la qualité de l’accès internet, vous pouvez compter sur la puissance et la large couverture du réseau SFR, opérateur partenaire.

Rappel des caractéristiques de l’iPhone 14

A la fois très élégant et super résistant (coque en Alu, écran Ceramic Shield et certification IP68), l’iPhone 14 séduit autant qu’il rassure. Il possède un bel écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces qui garantit une excellente qualité d’affichage. Sous sa coque, on retrouve la très performante puce A15 Bionic grâce auquel l’utilisation est fluide et sans bug.

L’autre point fort de l’iPhone 14, c’est la qualité des images qu’il permet de capturer en photos et en vidéos, grâce à son double capteur arrière et à son capteur selfie. De plus, grâce à sa puce à haute efficacité énergétique et à la grosse autonomie de sa batterie, vous pouvez utiliser votre smartphone encore plus longtemps.

Enfin, l’iPhone 14 est capable de détecter les accidents et se charge de prévenir automatiquement les urgences pour vous venir en aide le plus rapidement possible.



Ne perdez donc pas de temps ! Foncez dès maintenant sur cette aubaine pour un Noël 2022 au top, iPhone 14 en poche !