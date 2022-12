Xiaomi Poco X4 Pro: Xiaomi casse le prix de ce smartphone avant les fêtes !

Le Xiaomi POCO X4 Pro est sorti en début d'année 2022 avec pour objectif de toucher une clientèle le plus large possible et en particulier la jeune génération. Pari réussi pour Xiaomi avec un smartphone bien équipé pour affronter le quotidien. Une belle autonomie, un très bon écran, la 5G et la charge rapide, pour en savoir plus, retrouvez notre test complet. Au-delà de ses bonnes performances, c'est surtout son prix qui était un argument majeur, 299€ pour ce bon smartphone, c'est un excellent rapport qualité/prix. Et bien, aujourd'hui, Xiaomi casse le prix de ce smartphone en faisant passer le POCO X4 Pro de 299€ à seulement 219,90€ sur leur boutique officielle Rakuten.

Le design de ce Poco X4 Pro

Le Poco X4 Pro est proposé à l'achat en trois coloris différents, le noir, le bleu et le jaune. Il pèse 205 g et mesure 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il est protégé contre les dépôts de poussière et la pluie. En ce qui concerne la connectique, il est doté d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. Le smartphone Poco X4 Pro est équipé d'un écran Amoled d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6,67 pouces de diagonale et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

Un téléphone avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et 5G

Du point de vue des performances, ce mobile est doté de la puce Snapdragon 695. Elle est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 619. Le portable repose sur 6 Go de RAM. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). Le mobile utilise la version Android 12. Côté endurance, ce smartphone dispose de la charge rapide (67 W). Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh.

Photos et vidéos

Le Poco X4 Pro embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un à l'avant pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 108 Mpx et par une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière a quant à lui 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière est doté de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant au seul objectif frontal, il intègre une résolution de 16 Mpx. Du côté des clips vidéo, l'appareil peut enregistrer en 1080p.