C'est maintenant ou jamais pour obtenir un forfait mobile 80Go à seulement 8.99€ par mois à VIE

Si vous n'en avez pas profité de la série limitée canon de l'opérateur mobile YouPrice, il n'est pas trop tard ! Encore disponible jusqu'au dimanche 4 décembre minuit, cet abonnement de téléphone sans engagement avec 80Go d'internet vous est proposé au prix de 9.99€ par mois à VIE. On vous donne tous les détails dans la suite de cet article

Série Limitée YouPrice 80Go à 9.99€ : un forfait mobile valable à VIE sur le réseau Orange ou SFR

L'opérateur YouPrice vous permet de profiter de sa série limitée de 80Go à 100Go à un tarif préférentiel qui n'augmentera pas au bout de quelques mois jusqu'au 4 décembre inclus. Comme les autres forfaits YouPrice, cette offre spéciale s'ajuste chaque mois à vos consommation internet en France. Cet abonnement est composé de trois paliers 80, 90 et 100Go et démarre à seulement 9.99€ par mois. Autre indication, ce forfait mobile est sans engagement de durée, vous pourrez donc le résilier à tout moment sans aucuns frais. En optant pour une offre mobile YouPrice, vous avez également la possibilité de choisir à la commande entre le réseau Orange et SFR. Vous pourrez ainsi sélectionner celui qui couvre le mieux votre zone géographique.

Les garanties de l'offre YouPrice

Avec le forfait YouPrice en série limitée, vous pourrez naviguer sur internet depuis la France jusqu'à hauteur de 100Go par mois sur le réseau 4G ou encore en 5G via option payante. Que vous choisissez le réseau SFR ou le réseau Orange, les tarifs des trois paliers sont identiques avec :

jusqu'à 80Go : 9,99€ par mois

de 80Go à 90Go : 12,99€ par mois

de 90Go à 100Go : 15,99€ par mois

L'option 5G peut être ajoutée moyennant 5€ par mois supplémentaires soit votre forfait 5G avec 80Go à partir de seulement 14.99€ par mois. En voyage en Europe et DOM, vous bénéficiez d'une enveloppe dédiée de 16Go. En ce qui concerne les communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages et photos sans compter où que vous soyez au sein de l'Union européenne.