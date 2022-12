Découvrez la promotion de La Poste Mobile : l'iPhone 14 à 900€ !

Une offre promotionnelle qui tombe à pic

L'opérateur La Poste Mobile met en avant une offre promotionnelle à l'occasion des fêtes de fin d'année qui approchent... De quoi se faire plaisir avec le nouvel iPhone 14 Minuit 128Go 5G ! Ce dernier est au prix de 900€ si vous souscrivez au forfait 100Go à 14,99€ par mois - forfait sans engagement que nous vous présentons en dernière partie de cet article. Vous recevrez alors, après l'achat de cet iPhone 14, une remise de 50€ !

Le paiement des 950€ peut se faire en une seule fois ou en quatre fois si cela est préférable au regard de votre budget. Ainsi, vous verserez quatre mensualités d'un montant de 237,50€. Ce service de paiement découpé est assuré par django et ne fera l'objet d'aucuns frais supplémentaires.

L'iPhone 14 à 900€ : un smartphone d'une grande qualité

Le nouvel iPhone 14 séduit tous les amateurs de la marque de la pomme et plus encore ! Plus grand et lumineux que ses prédécesseurs, il impose avec son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Outre son design élégant et sa résistance à l'eau, les matériaux utilisés sont qualitatifs et résistants : un écran en Ceramic Shield, un appareil en aluminium de qualité aérospatiale.

Ce mobile cherche par ailleurs l’excellence afin d'obtenir les meilleurs clichés et vidéos, même lorsque les conditions d’éclairage ne sont pas favorables. En effet, son nouvel objectif principal comme son ultra grand-angle offre une qualité de photo et un traitement d’image améliorée de 2 à 2,5 fois supérieure ! De plus, l'iPhone 14 vous permet de naviguer sur la toile et de regarder vos vidéos en toute sérénité grâce à sa puce A15 plus performante et sa batterie qui possède une grande autonomie (jusqu’à 20h de lecture vidéo).

À la pointe de la technologie, si vous êtes victime d'un accident de la route, ce petit bijou de la marque Apple sera en capacité d'appeler de manière automatique les secours et même d'en informer vos contacts d'urgence.

Alors, pourquoi choisir La Poste Mobile pour acheter votre smartphone ? Outre la remise qu'il vous offre, ce dernier vous prête un mobile en cas de perte ou de vol. Vous pouvez également vous appuyer sur une équipe de conseillers en cas de besoin ; en physique dans les quelque 7 500 bureaux de Poste, au téléphone 6 jours sur 7 ou encore en ligne sur le site web officiel de l'opérateur. La Poste Mobile rassemble 2 millions de clients, la confiance s'est peu à peu renforcée, notamment avec leurs 10 années d'expertise !

Le forfait 100Go à 14,99€

Disponible sur le réseau SFR, le forfait mobile proposé pour cette opération est l'offre 100Go à 14,99€ par mois ou à 12,99€ par mois pour les abonnés ayant souscrit une Box SFR en bureau de Poste. Vous pourrez, avec cette série limitée, profiter de 100Go en France métropolitaine pour surfer sur le net et opter pour la 5G afin d'optimiser votre navigation. Cette option cous coûtera la somme supplémentaire de 5€ par mois.

Lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, vous disposerez de 15Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale.

Vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne - DOM et Métropole inclus.

Enfin, sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.