Le smartphone gaming Nubia Red Magic 8 Pro embarquera un Snapdragon 8 Gen 2 et proposera une charge à 165 watts

La marque gaming Nubia, une entité de la société ZTE, devrait proposer l’année prochaine le Red Magic 8 Pro, une version ultime d’un téléphone fait pour jouer et qui embarquerait le processeur le plus puissant du moment, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et pourrait supporter la charge à 165 watts.

Les smartphones Red Magic figurent, avec ceux d’Asus ROG Phone, parmi les téléphones portables qui sont clairement destinés à des personnes aimant jouer à des jeux vidéo en situation de mobilité et qui ne sont prêts à aucun compromis en termes d’affichage et de puissance, sans oublier la connectivité qui doit être sans faille. Or, selon le leaker Digital Chat Station, qui est souvent particulièrement bien renseigné, il semble que le prochain modèle Red Magic le plus haut de gamme en tous les cas, disposerait d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ce qui est assez logiquement finalement puisque le Red Magic 7 Pro est équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 1 et le Red Magic 7S Pro embarque le dernier Snapdragon 8+ Gen 1.

Un chipset de premier plan à bord

Le Red Magic 8 Pro pourrait ainsi être le premier smartphone gaming à être doté de cette puce même si, sans avoir de boule de cristal entre les mains, nous serions extrêmement surpris de ne pas voir son concurrent, le prochain Asus ROG Phone 7, futur successeur du ROG Phone 6, en bénéficier également. Pour le moment, nous n’avons pas encore pu évaluer les performances de ce nouveau Soc annoncé assez récemment par Qualcomm, mais le Snapdragon 8 Gen 2 promet, sur le papier, des performances accrues non seulement au niveau de l’usage quotidien que l’on peut en faire, mais aussi sur la partie graphique qui est utilisée pour les jeux vidéo. Selon les premières rumeurs, le Red Magic 8 Pro serait légèrement plus fin que son prédécesseur qui fait, rappelons-le, 9,5 mm pour le Red Magic 7 et 10 mm pour le Red Magic 7 Pro.



Nubia Red Magic 7 Pro

Une configuration photo plus avancée et une charge à 165 watts

Le smartphone gaming Red Magic 8 Pro pourrait disposer d’une configuration photo plus avancée que celle qui est installée au dos des Red Magic 7 et Red Magic 7 Pro. En effet, un capteur photo principal de 50 mégapixels est attendu ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Concernant l’alimentation, deux versions seraient proposées. La première embarquerait une batterie d’une capacité de 5000 mAh et la deuxième aurait une capacité de 6000 mAh mais serait réservé au marché chinois.

Cela nous amène à voir quelle puissance de charge serait supportée. En effet, le Red Magic 7 et le Red Magic 7 Pro pouvaient supporter une puissance de 120 watts, mais uniquement pour les modèles commercialisés en Chine. Les versions internationales dont celles disponibles en France ne pouvaient accepter que 65 watts. La bonne nouvelle serait que toutes les versions supportent la puissance de charge de 165 watts que le pronostiqueur envisage pour les versions Red Magic 8 et Red Magic 8 Pro. Il semble que cela soit le cas. Cela permettrait de détrôner les realme GT Neo 3 et le OnePlus 10T qui sont actuellement les seuls mobiles à supporter la charge à 150 watts.

Bien entendu, nous ne manquerons pas de vérifier cela lors de l’annonce officielle des téléphones. Sachant que le Red Magic 7 Pro est sorti fin février/début mars tout comme son prédécesseur, si la marque suit le même calendrier, nous pourrions voir le Red Magic 8 et le Red Magic 8 Pro officialisés courant mars au plus tard.