Les smartphones realme 10 Pro et realme 10 Pro+ se lancent à l’international avant une arrivée en France

La nouvelle série numérotée de smartphones realme est maintenant une réalité, les realme 10 venant succéder aux realme 9. Le realme 10 a été officialisé il y a quelques semaines maintenant à l’international et il est maintenant suivi par les realme 10 Pro et realme 10 Pro+ dont voici tous les détails.

Le lancement de certaines gammes de smartphones est un peu compliqué puisque de nombreuses marques notamment chinoises présentent d’abord leur nouveauté en Chine puis parfois en Inde ou en Inde, par exemple avant une autre annonce pour les marchés européens où ensuite, chaque pays peut avoir ses propres présentations. Le cas de la série realme 10 en est typique. Le realme 10 a été officialisé, d'abord en Chine et plus récemment en Pologne, il y a quelques semaines de cela et nous attendons encore à l’heure de l’écriture de ces lignes une annonce pour le marché français avec un prix et une date de disponibilité.



realme 10 Pro

La configuration technique du realme 10 Pro

Les realme 10 Pro et realme 10 Pro+ sont maintenant officiels pour le marché mondial. Les deux smartphones sont déclinés en bleu, noir ou brillant avec de nombreux reflets. Le realme 10 Pro dispose d’un écran LCD IPS de 6,72 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 1080x2400 pixels. Il est animé par le processeur Snapdragon 695 de Qualcomm avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Le mobile propose un son stéréo et pour les photos, il est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels avec un capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Le smartphone a des dimensions de 163,7x74,2 mm pour un profil de 8,1 ou 8,3 mm selon la version choisie et un poids de 190 grammes. Il est annoncé à partir de 319 dollars.



realme 10 Pro

Quelle fiche pour le realme 10 Pro+ ?

Le realme 10 Pro+ dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est animé par la puce MediaTek Dimensity 1080. Il embarque la même batterie que la version Pro mais peut supporter la charge à 67 watts, donc plus rapide.



realme 10 Pro+

Pour les photos, il utilise le même capteur principal que le realme 10 Pro avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels en plus. Le mobile mesure 161,5x73,9 mm avec un profil de 7,8 ou 8 mm, selon la finition choisie pour un poids de 173/175 grammes. Le smartphone realme 10 Pro+ est annoncé à partir de 379 dollars.

Nous attendons les annonces officielles pour le marché français avec les prix respectifs des différentes configurations et une date de commercialisation.



realme 10 Pro+