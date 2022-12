Promo iPhone 12 : 29% de réduction avant les fêtes, la version 128Go est à prix cassé pour Noël !

L'iPhone 12 voit son prix fondre comme neige au soleil depuis la sortie du dernier iPhone. Il reste un très bon smartphone haut de gamme en 2022 et conviendra parfaitement aux fans de la marque. Son prix actuel devient même un argument. La version 128Go est sortie il y a 2 ans au prix de 959€, aujourd'hui chez Rakuten son prix passe à seulement 680,06€ ! Une promotion folle de 29% qui fait passer son prix en dessous du prix de la version 64Go. De plus, bénéficiez de 88,41€ offerts en bon d'achat pour l'achat de ce smartphone ainsi que de 10€ de réduction avec le code LIU10180. Ce qui fait passer son prix à 670,06€ et 88,41€ en bon d'achat pour vous offrir vos Air Pods par la suite.

Par contre, tout à un prix, la livraison de votre smartphone ne sera sûrement pas à temps pour être sous votre sapin... Mais vous aurez économisé près de 289€ !

Design et écran

Six coloris différents sont proposés pour l'iPhone 12 : mauve, bleu, vert, RED, blanc et noir. Il a un poids de 162 g et a pour dimensions 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Un port Lightening 3.1 est disponible sur l'appareil. Le portable peut embarquer les cartes nano SIM. L'iPhone 12 est un smartphone équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz et de 2532 X 1170 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreintes digitales.

Un appareil photo avec trois objectifs

Du point de vue de la photographie, l'iPhone 12 possède trois objectifs, deux modules arrière et un à l'avant pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.6. Quant à lui, le second objectif arrière est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2,4. Le seul objectif frontal se caractérise, lui, par 12 Mpx de résolution. Un stabilisateur optique vous assurera des photos d'exception. Éditez ou filmez vos vidéos en 4K HDR Dolby Vision.

Quelles performances et autonomie pour l'iPhone 12?

Sous le capot, nous retrouvons une puce A14 Bionic, épaulée par une RAM de 4 Go. L'appareil est doté d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Super Retina XDR. Du côté réseau et connectivité, le mobile propose la 5G NR, le FDD‑LTE 4G, le TD‑LTE 4G, le CDMA EV‑DO Rev. A 2G, l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et le GSM/EDGE 2G ainsi que le wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. La version IOS 14 est installée sur l'appareil. Pour charger votre portable à tout moment, ce smartphone est doté de la charge rapide 18 W et de la charge sans fil. Sa batterie est équipée de 2 942 mAh de capacité.