Samsung Galaxy S21 + 5G : 60% de réduction chez ce marchand avant Noël !

Le Samsung Galaxy S21 Plus 5G est sorti l'année dernière, mais reste un smartphone incontournable cette année. Ses finitions premium et ses très bonnes capacités en font un très bon smartphone actuel. Son plus grand écran et la finition métallisée autour des capteurs photos lui donne un charme supplémentaire par rapport au Galaxy S21. Aujourd'hui, son prix est un argument à ne pas négliger. Sorti au prix de 1059€ l'année dernière, il est aujourd'hui à 415,99€ chez Rakuten ! De plus, profitez de 10€ offerts avec le code LIU10180 pour faire passer le prix du smartphone à 405,99€.

54,08€ en bon d'achat seront ensuite crédités sur votre compte fidélité si vous êtes membre du Club R (afin d'acheter de nouveaux écouteurs par la suite?) Attention par contre, les délais de livraison peuvent être longs, vous n'êtes pas sûrs de recevoir votre smartphone avant Noël, mais pour une telle promotion, le Père Noël peut bien avoir 1 ou 2 jours de retard, non ?

Design et écran du Samsung Galaxy S21 + 5G

Le Galaxy S21+ 5G se décline en quatre couleurs différentes : Noir, Argent, Violet et Rose. Il a un poids de 200 g et a pour dimensions 75.6 x161. 5x7. 8 mm. Au niveau des connecteurs, il comporte un port USB Type-C 3.0. Le portable est dual SIM (nano SIM). Le smartphone Galaxy S21+ 5G est doté d'un écran Dynamic AMOLED d'une définition de 2400 X 1080 px, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et de 6,7 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales.

Photo et vidéo du S21 +

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S21+ 5G, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 64 Mpx et par une ouverture relative de f/2.0. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le dernier objectif arrière possède pour sa part une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. L'objectif frontal se caractérise quant à lui par une résolution de 10 Mpx. Réalisez vos clips vidéo en 8K. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité.

Autonomie et performances du S21 + 5G

La puce Exynos 2100 est épaulée par une RAM de 8 Go. Cette puce propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz. L'appareil est par ailleurs équipé d'une puce graphique Mali G78 MP14. Du côté connectivité et réseau, le mobile est équipé de la LTE 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G ainsi que du wifi 6E. L'appareil utilise la version Android 11. Il embarque une batterie de 4 800 mAh de capacité. Pour charger votre portable en un rien de temps, la batterie est compatible avec la charge sans fil et une charge rapide de 25 W.