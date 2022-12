Samsung Galaxy A23 5G: Prix cassé et livraison avant Noël, une offre à ne pas rater sur ce smartphone pas cher !

Le Samsung Galaxy A23 5G est sorti récemment par Samsung mais il est déjà possible de le trouver en promotion avant Noël. Il est au meilleur prix chez Amazon, en plus en commandant rapidement vous pouvez le recevoir avant Noël !

Le Samsung Galaxy A23 5G est un smartphone avec un excellent rapport qualité/prix. Sorti à 319€ cette année, ce smartphone avait pour objectif de démocratiser l'accès à la 5G en proposant de bonnes capacités à un prix réduit. Quelques mois après, il est disponible à 232,99€ sur Amazon avant Noël, une réduction de plus de 80€ sur un smartphone avec un si bon rapport qualité/prix, ça ne se refuse pas ! Par contre, il reste peu de modèles, alors n'hésitez pas !

Design du Samsung A23

Le Galaxy A23 5G est proposé à l'achat en quatre coloris différents, le Noir, le blanc, le bleu et le beige. Il a un poids de 197 g et a pour dimensions 165,4 x 76,9 x 8,4 mm. D'un point de vue de la connectique, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Ce portable n'accepte qu'une carte nano SIM. Le Galaxy A23 5G est un smartphone doté d'un écran LCD de 6,6 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 2408 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Retrouvez d'autres Samsung qui peuvent correspondre à votre budget :

Photo et vidéo

En ce qui concerne la photographie, cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A23 5G, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il est doté de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 2 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière est doté, lui, de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif avant possède pour sa part une résolution de 8 Mpx. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur non. Sur le plan des clips vidéo, l'appareil peut filmer en 1080p.

Autonomie et performances

Concernant les performances, le mobile embarque la puce Snapdragon 695, épaulée par une RAM de 4 Go. L'appareil propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Ce SoC est également équipé d'une puce graphique Adreno 619. Du côté du réseau et de la connectivité, le portable est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil fonctionne avec Android 12. Pour charger votre mobile à tout moment, vous pouvez opter pour une charge rapide de 25 W. Sa batterie est dotée d'une capacité de 5 000 mAh.