Noël : Forfait illimité à 5€, l'offre idéale pour votre enfant !

Un mini forfait illimité à 3.99€ chez YouPrice !

L'opérateur YouPrice propose un mini abonnement de téléphone illimité à seulement 3.99€ par mois à VIE. Cette offre est parfaite pour équiper votre enfant de son premier forfait mobile. Pour moins de 4€ par mois, il pourra appeler et échanger des SMS et MMS sans compter dans l'hexagone. Il pourra également utiliser l'internet en cas de besoin avec la petite enveloppe Web de 100Mo utilisables en métropole. Ces options de communications sont valables de la même manière en UE et DOM.

Bon à savoir, l'opérateur YouPrice affiche un autre forfait mobile pas cher sur le réseau Orange ou SFR au choix. Il s'agit de son offre Le One avec 10Go d'internet en promotion à 5.99€ par mois pendant un an puis 9.99€. Cet abonnement de téléphone comprend les appels; SMS et MMS en illimité et 10Go de données mobiles en France mais aussi depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne,.

RED by SFR : un forfait de téléphone 500 Mo pour 5 €/mois

L'opérateur RED by SFR a aussi ce qu'il faut pour équiper votre enfant de son premier mobile. Cette offre RED sans engagement de durée est facturée au prix rond de 5€ par mois. Cet abonnement regroupe l'essentiel à savoir une enveloppe Web 500 Mo de data ainsi que les appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer ou depuis l'UE.

500 Mo à 4,99 €/mois : voici l'offre mobile de B&You !

Chez Bouygues Telecom, l'offre B&You 500Mo est parfaite pour offrir un forfait pas cher à votre enfant; Cet abonnement mobile sans engagement de durée est en promotion à 4.99€ par mois et pas que la première année. Votre ado pourra profiter de l'illimité pour appeler, envoyer des textos et photos en France et en voyage en Europe et DOM. L'enveloppe Web de 500Mo est aussi utilisable en France, en UE et DOM.

L'option booster avec le forfait Free à 2€

Chez Free Mobile, le forfait à 2€ avec 2h d'appels, SMS et MMS illimités et 50Mo profite d'une option booster à 2.99€ par mois. En ajoutant cette option, l'abonné pourra profiter de l'illimité pour ses appels et bénéficiera de 600Mo d'internet supplémentaires. Le forfait illimité Free avec 600Mo passe ainsi au prix de 4.99€ par mois.