Poco M5: Sorti à la rentrée, il est déjà en promotion chez ce marchand après les fêtes !

Le POCO M5 est un smartphone d'entrée de gamme de Xiaomi lancé en Septembre 2022. C'est un bon smartphone pas cher, il bénéficie d'un assez bon écran, d'une bonne connectivité et d'une batterie très puissante. C'est le smartphone idéal pour un premier smartphone pour un jeune. Sorti au prix de 189,90€, il est aujourd'hui à 165€, un bon prix à une date aussi proche de se sortie. De plus, avec la livraison rapide vous pouvez recevoir votre smartphone avant la fin de l'année 2023.

Quel look pour ce nouveau Xiaomi ?

Le Poco M5 est proposé à l'achat en trois coloris différents (jaune, noir et vert). Il a un poids de 201 g et a pour dimensions 163,99 x 76,09 x 8.9 mm mm. Au niveau des connecteurs, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil accepte uniquement les cartes nano SIM. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Poco M5 intègre une dalle LCD avec 2408 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et 6,58 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs équipé d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier. Découvrez aussi les prix du POCO M5s :

Un téléphone avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

La puce Helio G99 est appuyée par une RAM de 4 Go. Le mobile est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Ce mobile propose également une puce graphique Mali G57 MC2. Du point de vue du réseau et de la connectivité, le portable possède la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). Android 12 est installé sur l'appareil. Sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide 18 W.

Quatre objectifs photo pour ce Poco M5

Quatre modules photos sont présents sur le Poco M5, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Quant au dernier objectif arrière, il est doté d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant est doté quant à lui de 5 Mpx de résolution. Sur le plan des vidéos, le portable peut enregistrer en 1080p.