L’iPhone 14 plus accessible que jamais sur le marché de Noël de Bouygues Telecom

Ouvert depuis le début du mois, le marché de Noël de Bouygues Telecom ferme ses portes virtuelles ce 03 janvier 2023. Il est donc encore temps de saisir l’une des offres les plus folles de cette promo. Spécialement dédiée aux inconditionnels de la marque à la pomme, cette offre exceptionnelle vous permet de vous offrir de dernier iPhone 14 (128 Go) pour seulement 1€ à l’achat ! Comment c’est possible ? On vous explique en détails.