Honor Magic4 Lite 5G: Avec 23% de réduction ce smartphone devient un excellent rapport qualité/prix!

Le Honor Magic 4 Lite 5G est en promotion actuellement chez Amazon ! Ce smartphone profite d'un très beau design, d'un bon écran et d'une bonne autonomie. Le Honor Magic 4 Lite 5G est sorti au prix de 349,90€, il est aujourd'hui à 269,90€ avec cette promotion de 23% sur Amazon ! Passez à la vitesse 5G pour 2023 grâce à cette très bonne offre sur ce smartphone design !

Design : que nous propose le Magic4 Lite ?

Le Magic4 Lite se décline en trois couleurs différentes (gris, bleu et noir). Il a un poids de 189 g et mesure 166,07 x 75,78 x 8,05 mm. Du côté de la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est double SIM (nano SIM). Le smartphone Magic4 Lite intègre un écran LCD de 2388 X 1080 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 6,81 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également équipé d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Un Honor 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Sous le capot, le mobile opte pour la puce Snapdragon 695. L'appareil possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 619. Il est épaulé par 6 Go de RAM. Sur le plan réseau et connectivité, le portable est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Le portable utilise Android 11. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 4 800 mAh. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, profitez d'une charge rapide de 66 W.

Quatre objectifs photo pour ce Honor

Le Magic4 Lite embarque quatre objectifs pour les passionnés de photographie, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 48 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière est doté de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière possède, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal est doté quant à lui de 16 Mpx de résolution. Au niveau des clips vidéo, le portable est capable de capturer en 1080p.