iPhone 12: Avec 34% de réduction ce marchand casse le prix de cet iPhone neuf !

L'iPhone 12 est un smartphone haut de gamme sorti par Apple en Septembre 2020. Même après 2 ans, il reste un smartphone de très bonne qualité, avec un écran magnifique, des capteurs photos de qualité et une très bonne fiche technique. Aujourd'hui, c'est également son prix qui va faire parler de lui. Sorti à 909€, il est maintenant possible de le trouver à 583,90€ chez Rakuten. Il bénéficie de 34% de réduction et d'un code promo: NAN10280 qui vous offre 10€ supplémentaires !

Le look de l'iPhone 12

L'iPhone 12 est disponible en six coloris différents, le mauve, le bleu, le vert, le RED, le blanc et le noir. Il pèse 162 g et a pour dimensions 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Sur le plan de la connectique, il comprend un port Lightening 3.1. L'appareil est compatible avec les cartes nano SIM. L'iPhone 12, smartphone d'Apple, intègre un écran Super Retina avec une définition de 2532 X 1170 px, 6,1 pouces de diagonale et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Le mobile embarque la puce A14 Bionic. Cette puce possède un processeur 6 cœurs. Elle est par ailleurs équipée d'une puce graphique Super Retina XDR. Le mobile offre un espace de 4 Go de RAM. Au niveau de la connectivité et du réseau, l'appareil est doté de la 5G et de la 4G ainsi que du wifi 6 802.11ax. Le portable utilise IOS 14. La batterie de ce smartphone est dotée de 2 942 mAh de capacité. Pour charger votre portable en un rien de temps, ce smartphone dispose de la charge sans fil et de la charge rapide 18 W.

Quelles photos pour cet iPhone 12 ?

L'iPhone 12 embarque trois modules photos, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.6. Pour sa part, le second objectif arrière propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2,4. Le seul objectif avant intègre, lui, une résolution de 12 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera des photos d'exception. Enregistrez ou éditez des clips vidéo en 4K HDR Dolby Vision.