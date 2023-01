Red Magic 8 Pro désormais officiel, promet du lourd pour le gaming mobile avec son processeur puissant et sa caméra sous l’écran

Le nouveau smartphone Red Magic 8 Pro vient succéder au Red Magic 7S Pro sorti il y a quelques mois maintenant. La marque Nubia a ainsi officialisé son dernier flagship et n’a pas l’air d’avoir beaucoup de compromis pour ce qui veut être LA référence ultime pour le jeu sur mobile. Le Red Magic 8 Pro arbore ainsi un design résolument gaming avec des angles extrêmement marqués. Il propose une forme plus rectangulaire que la précédente. En outre, on peut compter sur un écran extrêmement proche du cadre étant donné que Red Magic annonce seulement 1,48 mm sur les côtés, 2,28 mm sur le bord inférieur et 1,68 mm sur le bord supérieur donnant un ratio d’occupation de 93,7% de la façade de l’appareil. En plus, le Red Magic 8 Pro reprend le principe de la caméra frontale installée sous l’écran et que l’on ne voit pas. En effet, ZTE développe cette technologie sur quelques modèles depuis plusieurs mois maintenant l’améliorant au fil des versions. Derrière, il y a un capteur photo de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Cela permet d’obtenir une immersion totale dans le jeu ou l’application et de ne pas être gêné.

Une plateforme technique extrêmement pointue

Techniquement, le Red Magic 8 Pro embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 ou 16 Go de mémoire vive UFS 4.0 et, respectivement, 256 ou 512 Go d’espace de stockage interne au format LPDDR5x. Le dos du mobile est plat à la différence des précédents modèles. Il intègre, à fleur, un capteur photo principal Samsung GN5 de 50 mégapixels associé à un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Le smartphone est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde. Il propose un port audio jack pour brancher un casque. Il supporte les formats audio jusqu’à 384 kHz à 32 bit. Il est compatible Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC et intègre un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran qui est aussi capable d’afficher la fréquence cardiaque de l’utilisateur. Le mobile est alimenté par une batterie de 6000 mAh en capacité, ce qui est bien supérieur à la batterie du Red Magic 7S Pro qui était de 5000 mAh. La marque a annoncé la possibilité de supporter une charge à 165 watts ce qui permettrait de le recharger en moins de 15 minutes mais il est probable que les autres marchés hors Chine aient une version à 80 watts maximum.

Un écran ultra grand avec une caméra dessous qui ne se voit pas

Le Red Magic 8 Pro est équipé d’un très large écran de 6,8 pouces à plat sur une dalle AMOLED donc sans gêne pour le capteur photo frontal. Il promet une luminosité de 1300 cd/m² avec une définition de 1116x2480 pixels au format 20:9. Sur les profils, il y a des gâchettes sensitives pour prendre l’avantage dans les jeux qui exploitent ces fonctionnalités. Le smartphone mesure 163,98 mm de haut pour 76,4 mm de large et 8,9 mm d’épaisseur. Il accuse un poids de 228 grammes ce qui est légèrement moindre que le Red Magic 7S Pro qui fait 235 grammes sur la balance.

Le nouveau smartphone Red Magic 8 Pro est proposé en Chine uniquement pour le moment pour un prix équivalent à partir de 550 € HT. La version internationale sera annoncée le 16 janvier 2023 pour un début des commandes à partir du 28 janvier comprenant des offres spéciales sous la forme de précommandes pour les premiers acquéreurs et un début des ventes début février 2023.