BON PLAN : Obtenez un forfait mobile à 10€ par mois et sans hausse de prix au bout d'un an !

Vous voulez profiter de la nouvelle année pour vous offrir un nouveau forfait mobile vraiment pas cher et dont le prix n'évoluera pas au bout de quelques mois ? Voici une sélection des cinq meilleures offres mobile du moment à 10€ par mois à VIE avec les opérateurs Source Mobile, Prixtel, Lebara Mobile, Syma Mobile et YouPrice. Vous allez pouvoir faire de belles économies et pas seulement en 2023 !

Le forfait Le First de YouPrice : 80 Go à 9,99 €/mois

L'opérateur YouPrice commercialise un forfait mobile flexible qui s'appuie sur le réseau Orange ou SFR au choix. Cette offre mobile sans engagement de durée se compose des trois paliers de facturation suivants. :

Jusqu’à 80 Go : 9,99 €/mois ;

De 80 à 90 Go : 12,99 €/mois ;

De 90 à 100 Go : 14,99 €/mois.

Ces usages web allant de 80 à 100Go sont valables jusqu'en 4G en France métropolitaine. La 5G vous est proposée pour seulement 5€ de plus par mois, votre abonnement 5G vous sera ainsi facturé à partir de seulement 14.99€ par mois. Par ailleurs, ce forfait pas cher comprend aussi une enveloppe Web de 16 Go utilisables en UE et dans les DOM (déduits de l’enveloppe principale) ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l’UE et les DOM quand vous êtes dans ces zones.

Le forfait neutre en CO2 de Prixtel : l'offre Oxygène 50 Go à 9,99 €/mois et pas que la 1ère année

Grâce à l’engagement écologique de l’opérateur Prixtel, le forfait Oxygène à l’instar des autres forfaits de Prixtel est neutre en CO2. Cette offre est aussi flexible à la consommation internet chaque mois répartis selon ces trois paliers de facturation :

Jusqu’à 50 Go : 9,99 €/mois ;

De 50 à 90 Go : 12,99 €/mois ;

De 90 à 130 Go : 15,99 €/mois.

Ce forfait sans engagement contient une enveloppe Web de 20Go que vous pourrez utiliser lors de vos déplacements en UE et dans les DOM. De plus, l’illimité est offert pour vos appels, SMS et MMS en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM et les pays de l’UE. Comme les autres forfaits présentés dans cet article, le prix est fixe, autrement dit, vous ne subirez pas de hausse de tarif au bout de quelques mois.

Le forfait écoresponsable Source Mobile : 40 Go à 10 €/mois

L'opérateur Source Mobile développé par Bouygues Telecom affiche de son côté un forfait mobile pas cher, à la fois écoresponsable et solidaire. Pour ce qui est des services, ce forfait bloqué proposé au prix rond et fixe de 10€ se compose :

Une enveloppe web mensuelle de 40 Go, dont 10 Go sont utilisables en UE et dans les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités vers tous les réseaux métropolitains quand vous êtes en France ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et vers la France métropolitaine.

Avec cette offre mobile sans engagement de durée, vous pourrez soutenir l'association de votre choix grâce à vos gigas non consommés chaque mois. En effet, les données mobiles non utilisées pourront être convertis en dons ( plus de 1000 associations sont présentés via l'application Source Mobile).

Le forfait Le neuf de Syma Mobile

L'opérateur Syma Mobile de son côté commercialise un forfait limité nommé Le neuf. Celui-ci proposé au prix de 9.99€ par mois à VIE fonctionne sur le réseau SFR. Il inclut une confortable enveloppe Web de 50Go d'internet en France métropolitaine et 8Go à consommer lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM. Du côté des communications, vous pourrez profiter des appels, SMS et MMS depuis la Métropole, les DOM et depuis l'Union européenne. Vous bénéficiez en plus des appels sans limite depuis la Métropole vers les fixes de 100 destinations internationales et les mobiles européens.

Le forfait 50Go de La Poste Mobile

La Poste Mobile affiche lui aussi un forfait mobile à 10€ par mois et pas seulement la première année. Son offre 50Go est en effet à 9.99€ par mois dans le cadre d'une nouvelle souscription. Cet abonnement comprend donc 50Go en France métropolitaine sur le réseau 4G de SFR. Par ailleuirs, 10Go sont utilisables depuis les pays de l'Union européenne et les DOM/COM. Pour ce qui est des communications, les appels sont illimités depuis l'Europe (Métropole et DOM/COM inclus). Depuis la Métropole, vous pourrez en outre appeler et envoyer vos textos sans compter vers les DOM. Ce forfait est compatible 5G grâce à l'option 5G. Cette dernière vous coûtera 5€ supplémentaires chaque mois, soit 14,99€ par mois.