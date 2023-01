Face à face des promos forfait mobile 80Go à 9.99€ sur le réseau Orange : YouPrice vs Lebara Mobile

Les forfaits à 9,99€ de Lebara Mobile et YouPrice

Les opérateurs mobiles YouPrice et Lebara Mobile n'ont pas attendu les Soldes pour vous permettre de profiter du réseau Orange sans vous ruiner. Ces deux MVNO proposent chacun un forfait mobile avec 80Go à seulement 9.99€ par mois et pas seulement la première année. En souscrivant à l'une de ces offres, vous restez donc libre de changer à tout moment sans frais. Ces deux abonnements de téléphone fonctionnent sur le réseau numéro 1 pour la 12éme fois consécutive selon l'Arcep. Vous pourrez donc profiter de vos 80Go jusqu'en 4G sur le réseau Orange en France métropolitaine. Il vous sera même possible d'activer la 5G d'Orange pour seulement 5€ de plus en optant pour le forfait YouPrice.

Tout savoir sur la promo le First de YouPrice

Le forfait Le Frist de YouPrice fonctionne sur le réseau Orange ou SFR au choix. Cet abonnement mobile sans engagement de durée est flexible, vous paierez chaque mois selon vos consommations internet en France selon ces trois paliers :

Jusqu’à 80 Go : 9,99 €/mois,

De 80 à 90 Go : 12,99 €/mois,

De 90 à 100 Go : 14,99 €/mois.

Ces données mobiles sont utilisables jusqu'en 4G ou encore en 5G en ajoutant l'option à 5€ dans l'hexagone. En voyage depuis l'UE et DOM, l'opérateur vous octroie 16Go par mois pour rester connecté depuis ces destinations. Vous profiterez aussi des appels, SMS et MMS en illimité depuis ces mêmes zones et en France.

Tout savoir sur le forfait bloqué de Lebara Mobile

L' abonnement de téléphone avec 80Go de Lebara Mobile à seulement 9.99€ par mois et pas que la première année fonctionne sur le réseau 4G d'Orange. Avec ce forfait pas cher, vous pourrez appeler et échanger des SMS sans compter en France métropolitaine et naviguer sur Internet jusqu'à hauteur de 80Go par mois. La carte SIM offerte vous sera expédiée sous 3 à 4 jours sans frais après validation de votre commande. Il n'y a pas beoiin de contrat, ni de RIB, votre forfait Lebara sera renouvelé tous les 30 jours. Autre avantage, pas de risque de hors forfait, vous payez ce que vous consommez.